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Ekonomi

Memur-Sen: 3600 ek gösterge toplantısı hükümet tarafından ertelendi

Toplantı yarın yapılacaktı

09 Mayıs 2022 16:24

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ertelendi.

Bloomberg HT'nin haberine göre Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge toplantısının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. 

Söz konusu toplantı Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 10 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecekti.

3600 ek gösterge emekli maaşlarıyla emekli ikramiyelerini yakından ilgilendiriyor. Düzenleme hayata geçtiğinde emekli maaşları ve ikramiyelerinde artış olacak. Şimdilik düzenlemenin kapsamının öğretmen, hemşire, polis ve din görevlisini kapsaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı sağlık çalışanlarıyla iftar programında konuyu ele almış ve "3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

 

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