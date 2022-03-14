Toplam vaka sayısı 400'ü geçti; Çin'de 17.5 milyon nüfuslu şehirde karantina ilan edildi

Çin’in 17.5 milyon nüfuslu Shenzhen şehrinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya gidildi. Apple’ın tedarikçisi Foxconn da buradaki en büyük iki üretim tesisini kapatmak zorunda kaldı.

Fortune’da yer alan habere göre, Shenzhen’de pazar günü 66 Covid-19 vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı şubattan bu yana ilk kez 400’ü geçti. Covid’e karşı ‘sıfır tolerans’ politikası uygulanan Çin’de vaka artışlarına karşı sıkı karantina önlemi alınıyor.

Shenzhen’de karantina uygulaması başlarken bu süreçte vatandaşlara üç defa test yapılacağı belirtildi.

Apple’ın tedarikçilerinde Foxconn da şehirdeki iki büyük üretim tesisini kapatmak zorunda kaldı.