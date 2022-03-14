T24 LogoT24 Logo
Dünya

Toplam vaka sayısı 400'ü geçti; Çin'de 17.5 milyon nüfuslu şehirde karantina ilan edildi

Apple’ın tedarikçilerinden Foxconn da şehirdeki iki büyük üretim tesisini kapatmak zorunda kaldı

14 Mart 2022 13:04

Çin’in 17.5 milyon nüfuslu Shenzhen şehrinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle karantinaya gidildi. Apple’ın tedarikçisi Foxconn da buradaki en büyük iki üretim tesisini kapatmak zorunda kaldı.

Fortune’da yer alan habere göre, Shenzhen’de pazar günü 66 Covid-19 vakası tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı şubattan bu yana ilk kez 400’ü geçti. Covid’e karşı ‘sıfır tolerans’ politikası uygulanan Çin’de vaka artışlarına karşı sıkı karantina önlemi alınıyor.

Shenzhen’de karantina uygulaması başlarken bu süreçte vatandaşlara üç defa test yapılacağı belirtildi.

Apple’ın tedarikçilerinde Foxconn da şehirdeki iki büyük üretim tesisini kapatmak zorunda kaldı.

çinshenzhenşehirkoronavirüskarantina
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24