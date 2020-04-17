"Toplam nüfusta ölüm oranını yüzde 2 3 arttırır" diyerek okulların açılmasını öneren Dr. Öz özür diledi: Niyetim bu değildi

ABD'de yaşayan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, yaptığı "Özel okullar açılmalı" önerisi için özür diledi. Önerisinde okulların açılmasının toplam nüfusta ölüm oranını yüzde 2-3 arttıracağını söyleyen Öz, "Açıklamalarım yanlış anlaşıldı, amacım bu değildi" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Öz, Fox News kanalına Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de kapatılan okulların yeniden açılmasını önerdi.

Dr. Öz, "Öncelikle cazibemizi tekrar kazanmamız gerekiyor. Bazı şeyler bir sorun olmadan açılmalı örneğin okullar. Size söylüyorum okullar çok çekici bir fırsat. Lancet dergisinde yeni bir makale gördüm. Makalede okulların açılmasının toplam ölüm sayısını yüzde 2-3 arasında artıracağı ifade ediliyordu" dedi. Doktor Öz konuşmasının devamında, "Bu ölüm oranı bazı arkadaşlar için kabul edilebilir bir oran” şeklinde konuştu. Mehmet Öz'ün canlı yayında yaptığı bu açıklama izleyicilerden tepki topladı.

Tepkilerin ardından Twitter hesabından özür mesajı yayımlayan Öz, şunları söyledi: "Okulların açılması yönündeki yorumlarımın insanların kafasın karıştırdığını ve kızdırdığını anladım. Amacım bu değildi. Yanlış konuştum" dedi.