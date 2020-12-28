302 sağlık çalışanı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB) bugün Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısının 302'ye çıktığını duyurdu. TTB, "Her geçen gün her geçen dakika #Ölüyoruz #Yönetemiyorsunuz" dedi.

TTB, 28 Aralık tarihine kadar 302 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği duyurdu. En çok ölümlerin İstanbul'da yaşandı bunu Ankara, İzmir ve Diyarbakır izledi.

TTB, akşam saatlerinde 300 sağlık çalışanının meslek grubunu ve şehirlerini paylaştı.

Covid-19 nedeniyle bugün 5 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. TTB, Denizli’de çalışan Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hakan Türkoğlu, Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’nde Acil Servis Hasta Kayıt Memuru Hakkı Durna, Mersin’de özel bir hastanede çalışan Ameliyathane Cerrahi Teknisyeni Ramazan Ak, Adana Ceyhan’da görev yapan Eczacı Ömer Gürkan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş’un bugün Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Dün 4 sağlık çalışanının yaşamını yitirmesinin ardından bugünkü ölümlerle 2 günde 9 sağlık çalışanı Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının 274’ünün erkek 28’inin kadın olduğu belirtildi.

Siyah Kurdele nedir?

Pandemide hayatını kaybeden vatandaşlara ve sağlık çalışanlarının anısına siyah kurdele sembolü kullanılıyor.