Topladıkları para ile kullanılmayan okulun tadilatını yaptırıp, Kuran kursuna çevirdiler

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesindeki Şehit Jandarma Er Hüseyin Yavuz’un adını taşıyan ve 5 yıldır kullanılmayan ilkokul, mahalle sakinleri tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan parayla tadilatı yapılıp, Kuran kursuna dönüştürüldü

​19 Mayıs 1994\'te Tunceli’de PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Hüseyin Yavuz’un adının verildiği memleketi Samsun’un Bafra ilçesi Tepecik Mahallesi Merkez Sokak’taki ilkokul, muhtarın öncülüğünde toplanan yardımlarla atıl durumdan kurtarıldı. 2013 yılından beri eğitim yapılmayan okullarına sahip çıktıklarını belirten Tepecik Mahallesi Muhtarı Cemil Ersoy, “Okulumuz bakımsız ve boş durumdaydı. Hem sahip çıkmak ve hem de bakım yaparak değerlendirmek amacıyla yardım kampanyası başlattık. Tamamen kendi imkanlarımızla camilerden, kurban bayramlarında topladığımız derilerden elde ettiğimiz paraları ve diğer bayramlarda topladığımız yardımlarla okulumuza bakım yaptık. Boyasından halısına kadar, her şeyi ile ilgilendik. Şu an pırıl pırıl ve eski halinden eser yok” dedi.

İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne durumu bildirerek okulu Kuran kursuna dönüştürdüklerini kaydeden Muhtar Ersoy, “Okulumuzda şu anda köyümüzde yaşayan 15 kadın, müftülükten görevlendirilen hocadan Kuran dersi alıyor. Yaz aylarında okullar kapandığında ise ilkokul çağındaki çocuklarımıza Kuran kursu veriliyor. Yani okulumuz 12 ay boyunca açık. Yine topladığımız bu yardımlardan geriye kalan paralarla, köyümüz adına 200-300 sandalye aldık. Köyümüzdeki düğünlerde, cenazelerde ve diğer toplu etkinliklerde kimse para harcamak zorunda kalmıyor\" diye konuştu.

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