Topladığı çöpleri sattı, tekerlekli sandalye dağıttı

Çankaya İlçesi'ndeki 100'üncü Yıl Mahallesi'nde oturan, 1 gözü hiç görmeyen, diğer gözü yüzde 94 görme engelli 48 yaşındaki Dursun Pertesoy, atık toplama arabasıyla sokak sokak gezip, çöplerden topladığı katı atık maddelerini sattıktan sonra kendisi gibi engelli olanlara tekerlekli sandalye dağıtmaya devam ediyor. Evinin önünde düzenlediği törenle 25 tekerlekli sandelyeyi ihtiyaç sahibi engellilera teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Pertesoy, şöyle dedi:

"Evimin önünde düzenlediğim törene çok sayıda engelli-engelsiz katılarak destek verdi. Ne yazık ki özellikle davet ettiğim engellilerden sorumlu tek kamu yöneticisini törende göremedim. Bunun burukluğunu yaşadım. Önümüzdeki yılın ilk aylarında 50 akülü araç vermeyi planlıyorum, engelli insanlarımızı sevindirmeye devam edeceğim."

Pertesoy, 1 yıl içesinde 50'den fazla tekerlekli sandalye dağıtırken, önümüzdeki yılın ilk ayında ise 50 akülü araç vereceğini söyledi.

Törende görme engelli mahalli sanatçı Yakup Temel müzik ziyafeti sunarken, Dünya Engelliler Derneği Başkanı Nedim Kılıç'da törene katılarak destek verenler arasındaydı. Kılıç, törendeki konuşmasında, Pertesoy'un özveri ile çalışarak engelli insanlara yardımcı olmasından dolayı kutladı. Dernek olarak kendi yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Kılıç, şöyle dedi:

"Bir avuç tohum saçtık, binlerce çiçek açtı. Tane tane kapak toplayarak 3 bin 500 engelliye ulaştık. 2.5 yıl da 95 akülü araç, 3 bin 500 tekerlekli sandalye, 150 adet görme engelli bastonu, 70 adet işitme cihazı ve 400 paket hasta bezi dağıttık. Türkiye'de yüzde 12 engelli insanımız bulunuyor. Hedefimiz bunlara tek tek ulaşıp engellerini ortadan kaldırmak."

Kılıç, törene emeği geçenlere teşerkür belgesi verdi. (dha)