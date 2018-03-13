T24 LogoT24 Logo
Gündem

Topkapı'da tramvay ikinci kez raydan çıktı (2)

Murat SOLAK - Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-TOPKAPI-Habipler hattında sefer yapan tramvay, Topkapı ile Fetihkapı istasyonu arasında dün akşamdan sonra ikinci kez raydan çıktı

13 Mart 2018 22:20

Murat SOLAK - Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-TOPKAPI-Habipler hattında sefer yapan tramvay, Topkapı ile Fetihkapı istasyonu arasında dün akşamdan sonra ikinci kez raydan çıktı. Saat 18.00 sıralarından meydana gelen kaza nedeniyle seferler çift yönlü olarak durduruldu. Olay yerine Metro istasyonun teknik ekipleri sevk edildi. Acil müdahale aracıyla raydan çıkan tramvaya müdahale edildi. Vatandaşlar raydan çıkan tramvaydan inerek istasyona yürüdü. Ekiplerin çalışmaları sürerken Topkapı-Fetihkapı arası hariç seferler yapılmaya başlandı. 
Teknik arıza sırasında tramvayda bulunan bir yolcu, “Evimize gidemiyoruz problem yaşıyoruz. Uydurmaca bir şey yaparlarsa olacağı bu, herkes yollarda perişan, İstanbul\'un zaten büyük sorunu trafik\" dedi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat SOLAKErsan SANCemilTopkapıFetihkapıSaatOlayMetroAcilVatandaşlarEkiplerinTopkapıFetihkapıUydurmacaFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24