TOPKAPI'DA TRAMVAY İKİNCİ KEZ RAYDAN ÇIKTI (2)

Murat SOLAK - Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay, Topkapı ile Fetihkapı istasyonu arasında dün akşamdan sonra ikinci kez raydan çıktı. Kısa süreli olarak seferler durduruldu. Olay yerine Metro istasyonun teknik ekipleri sevk edildi. Acil müdahale aracıyla raydan çıkan tramvaya müdahale edildi. Vatandaşlar raydan çıkan tramvaydan inerek istasyona yürüdü.

Teknik arıza sırasında tramvayda bulunan bir yolcu, “Evimize gidemiyoruz problem yaşıyoruz. Uydurmaca bir şey yaparlarsa olacağı bu, herkes yollarda perişan, İstanbul\'un zaten büyük sorunu trafik\" dedi.

Metro istasyon ekiplerinin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Raydan çıkan tramvaydan görüntü

-Vatandaşların istasyona yürümesi

-Ekiplerin çalışması

-Röpler

-Genel ve Detaylar