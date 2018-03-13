TOPKAPI'DA AYNI BÖLGEDE TRAMVAY YİNE RAYDAN ÇIKTI(1)

Ersan SAN-Murat SOLAK / İstanbul DHA

Topkapı- Habipler tramvay hattında seferini yapan tramvay, Topkapı İstasyonunda raydan çıktı. Tramvay seferleri çift yönlü olarak yapılamıyor. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Dün akşam da aynı bölgede tramvay raydan çıkmıştı.

Metro İstanbul\'dan yapılan açıklamada, \"T4 Topkapı- Mescid-i Selam Tramvay Hattı Topkapı İstasyonu makas bölgesinde bir aracta deray olmuştur. Fetihkapı- Şehitlik İstasyonları arasında ring seferi yapılacaktır.\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Raydan çıkan tramvay

-Çalışmalar

-Yolcuların rayda yürümesi



