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TOPKAPI'DA AYNI BÖLGEDE TRAMVAY YİNE RAYDAN ÇIKTI(1)

Ersan SAN-Murat SOLAK / İstanbul DHA Topkapı- Habipler tramvay hattında seferini yapan tramvay, Topkapı İstasyonunda raydan çıktı

13 Mart 2018 21:11

Ersan SAN-Murat SOLAK / İstanbul DHA
Topkapı- Habipler tramvay hattında seferini yapan tramvay, Topkapı İstasyonunda raydan çıktı. Tramvay seferleri çift yönlü olarak yapılamıyor. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Dün akşam da aynı bölgede tramvay raydan çıkmıştı.

Metro İstanbul\'dan yapılan açıklamada, \"T4 Topkapı- Mescid-i Selam Tramvay Hattı Topkapı İstasyonu makas bölgesinde bir aracta deray olmuştur. Fetihkapı- Şehitlik İstasyonları arasında ring seferi yapılacaktır.\" denildi.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Raydan çıkan tramvay
-Çalışmalar
-Yolcuların rayda yürümesi


 

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