Topkapı Sarayı'nın müze alanı 5 katına çıkıyor

Topkapı Sarayı’nda kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı. 80 bin metrekare olan müze alanının 5 katına çıkarılması hedefleniyor.

Son olarak III. Ahmed Kütüphanesi, Altın Yol ve Matbah-ı Amire’nin ziyarete açıldığı Topkapı Sarayı’nda önümüzdeki günlerde Saray Mutfakları’nın koğuşları, hamamı, mescidi ve kalayhanesi ile padişah, şehzade ve sultanların kıyafetlerinin sergileneceği Seferli Koğuşu ziyaretçiyle buluşacak.

Çalışmaları yürüten Topkapı Sarayı Müze Müdürü Ayşe Erdoğdu, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürü Dr. Olcay Aydemir ve Topkapı Sarayı Kontrol Amiri restorasyon uzmanı Yüksek Mimar Nevhiz Koyukan çalışmanın detaylarını ve bugüne kadar nelerle karşılaştıklarını anlattı. Topkapı Sarayı’nın aslında bir tasarım merkezi olduğunu söyleyen Aydemir, "Burada dokunduğumuz her yerde yüzyıllık katmanları, izleri görüyoruz" diye konuştu.

Eeski yapılar saraya dönüyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1924'te müzeye dönüştürülen Topkapı Sarayı'nın son yıllarda kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçtiğini ifade eden Topkapı Sarayı Müze Müdürü Ayşe Erdoğdu da 700 bin metrekare bir alanı kapsayan Sur-i Sultani içinde geçmişte saraya ait olan ancak başka kurumlara tahsis edilmiş yapıların 2000'li yıllardan itibaren tekrar saraya kazandırıldığını belirtti. Buna örnek olarak Gülhane Hastaneleri’ni, Matbaa-i Amire yapılarını, Darphane-i Amire'nin bir kısmını ve askeri depoları veren Erdoğdu, yakın bir gelecekte Topkapı Sarayı’nın hem avlu ve bahçeleri ile mimarisinin, hem de koleksiyonlarının sergileneceğini söyledi.

Aslına uygun yapılıyor

Sarayda yakın zamanda ziyarete açılan ve açılacak yerler hakkında da bilgi veren Erdoğdu, "Saray yapıları ve Harem’de kapsamlı bir restorasyon çalışması sürüyor. Harem’de hizmete mahsus yapılar taşınarak restorasyon çalışmaları başlatıldı. İlk olarak Hünkar Sofası’nın restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı. Zülüflü Baltacılar Dairesi, Altın Yol ve Karaağalar Taşlığı bu açılışı takip etti. Son olarak haziran ayında III. Ahmed Kütüphanesi ziyarete açıldı. Önümüzdeki 3 ay içinde mutfak koğuşlarını ziyarete açacağız. Saray Mutfağı konseptine uygun olarak Sarayda kahve, Kiler-i Amire’ye atfen saklama ve depolama kapları ile mutfak araç gereçleri sergilenecek. Yine Seferli Koğuşu’nda padişah elbiseleri, aksesuarları, şehzade ve sultan kıyafetleri sergilenecek, Osmanlı kumaşlarına da ışık tutulacak. Bunlar sergilenirken Seferli Koğuşu’nun restorasyonu esnasında çıkan mimari kalıntılar da sergilenmiş olacak" diye konuştu.

22 yıldır Topkapı Sarayı’nda Kontrol Amiri olarak görev yapan Nevhiz Koyukan da, hem tezyinat hem de yapım tekniği ve malzeme kullanımı açısından umulmadık detaylarla karşılaştıklarını söyledi.