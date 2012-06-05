Topkapı Sarayı'nda zincirleri kopan 250 yıllık iki saat parçalandı!

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in 25 Mayıs'ta açılışını yaptığı Topkapı Sarayı'ndaki saat koleksiyonunda yer alan 250 yıllık saatlerden biri parçalandı, diğeri az hasarlı kurtuldu. Kazaya ihmalin yol açtığı iddia edildi.

Topkapı Sarayı’nda geçen cumartesi günü saatler sergisinin bulunduğu odayı açan müze görevlisi gördükleri karşısında şaşkına döndü. Ömer Erbil'in Radikal gazetesindeki haberine göre; iki tarihi saat yere düşmüştü. Biri parçalanmış, diğeri az hasarlıydı. Sorumlu telaşla müze yetkililerine haber verdi. Müze yetkilileri olayın olduğu salonda durum tespiti yapan bir rapor hazırlayarak dün Kültür ve Turizm Bakanlığı ’na durumu bildirdi. Saatlerin duvarda asılı durmalarını sağlayan zincirin koptuğu, iyi monte edilmeyen saatlerin ağırlığa dayanamayarak yere düştüğü anlaşıldı. Saatlerden birinde oluşan hasarın tamir edileceği raporda ifade edildi.

Dünyanın sayılı mekanik saat koleksiyonlarından sayılan Topkapı Sarayı Saat Koleksiyonu ilk kez gün ışığına çıkmıştı. Yaklaşık 380 parça saatin yer aldığı koleksiyon, Osmanlı Devleti’nin 400 yıllık hükümranlığı süresince kullanılan ve hediye edilen saatlerden oluşuyor. Koleksiyonda Ahmet Eflaki Dede, Süleyman Leziz, Şeyh Dede, Mehmet Şükrü gibi en önemli Türk saat ustalarının da eserleri yer alıyordu. Diğer yandan saat dünyasının önemli ismi Bruguet en önemli eseri olan ve aynı zamanda en pahalı şahaseri 1813 yılında Sultan II. Mahmut’a armağan olarak sunulan ‘Pendule Sympatheique’ de koleksiyonun bir parçası.



Maalesef çok üzücü bir olay



Topkapı Sarayı Müze Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı olayı doğrulayarak, “Maalesef üzücü bir olay. Oysa büyük bir titizlikle hazırlanmıştı. Kuş kafesli 250 yıllık tarihi saatlerdi. Biri tuz buz oldu. Diğerinde çok fazla hasar yok. Barok stili dönemin çizgilerini yansıtan güzel bir saatti. Zaten yeni tamir edilmişlerdi. Paramparça olan saat de yeniden tamir edilecek. Çarkları kırıldı. Parçaları teker teker toplanarak tamir için saat ustalarına gönderildi. Onarılması uzun zaman alabilir dedi.”



‘Beni bile taşır’



Sergi yapılma aşamasında serginin sorumlularından Serkan Gedik isimli memurun saatleri taşıyan zincirlerin güvenli olmadığı yönünde yetkilileri uyardığı belirtildi. Gedik’in, zincir gerilirken “Bu zincirler taşımaz” diye uyardığı ileri sürüldü. Ancak Röleve ve Anıtlar Müdürü Salman Ünlügedik’in zincire tutunarak, “Bu beni bile taşır” dediği ve bunun üzerine de saatlerin sergiye hazır hale getirildiği iddia edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ’nın hazırlanan tutanak çerçevesinde soruşturma yapması bekleniyor.