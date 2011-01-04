Topkapı Sarayı'nda Ortaylı muamması

T24-Topkapı Sarayı'na Müze Müdürü olarak atanan Yusuf Benli, İlber Ortaylı'nın görevinin misafir ağırlamak olduğunu söyledi. Ortaylı yanıt verdi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Topkapı Sarayı’na Müze Müdürü olarak atanan Yusuf Benli, ilk demecinde Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın görevinin ‘misafirleri ağırlamak’ olduğunu söyledi. Artık bütün yetkilerin kendisinde olduğunu vurgulayan Benli, Müze’nin iyi yönetilmediğini de iddia etti. Prof. Ortaylı ise “Ben bu üslupla konuşan birisi ile muhatap olmam” dedi.

Hafta sonu Zaman Gazetesi’nin ekinde ‘Topkapı Sarayı’nın çiçeği burnunda müdürü’ sıfatıyla Yusuf Benli ile yapılmış bir söyleşi yayımlandı. ‘Sarayla ilgili her konunun tek hukuki yetkilisi’ olduğunu vurgulayan Benli, 9 Ağustos’ta Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü’ne geldiğini, Prof. İlber Ortaylı’nın ise artık misafirleri ağırlayacağını söylüyordu. Benli, muhabirin, “İlber Bey gidebilir mi” sorusunu ise “Zaman zaman yorulduğunu söylüyor ama onu kendisi bilir. Sormak da bize yakışmaz” diye cevaplıyordu. Kendisinden önce tek yetkili olan Prof. İlber Ortaylı’nın Topkapı Sarayı Müzesi’ni kötü yönettiğini, hatta ‘Saray’ın damarlarının takınmasına yol açtığını’ iddia eden Yusuf Benli, “Artık öyle bir şey yok. Onlar geçmişte kaldı” diye sürdürüyordu sözlerini.



Prof. Ortaylı: Görevimin başındayım





Bunun üzerine biz de Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı aradık. Prof. Ortaylı, Yusuf Benli’yi hiç görmediğini ve muhatap almayı da düşünmediğini belirterek şunları söyledi: “Ben görevimin başındayım. Görevim de sadece misafir ağırlamak değil. Kraliçe İkinci Elizabeth’i veya bir başka ülke liderini Saray’da ağırlamak mühim bir meseledir. Ama daha önemlisi, bürokraside bir terbiye, bir üslup vardır. Kaliteli bürokratlar nasıl konuşulacağını, nasıl oturup kalkılacağını bilir. Bu arkadaşın bunlardan haberi yok. Ben böyle insanlarla muhatap olmam.”



‘Misafir ağırlama çok önemlidir’



İstanbul il Kültür Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ise Prof. İlber Ortaylı’ya karşı nezaketsizlik yapmaya kimsenin hakkı olmadığını belirterek şunları söyledi: “Yusuf Benli’nin ‘Müze Müdürü’ sıfatıyla yaptığı açıklamalar nezaketten uzak bir üslûp taşıyor. Benli’nin ‘misafir ağırlama’ diye küçümsediği iş son derece önemlidir. Topkapı Sarayı veya Ayasofya gibi yerlerde misafir ağırlamak, dünyanın en önemli diplomatik işlerinden birisidir. Bunun için uluslararası tecrübe, geniş bir kültür ve dil bilgisi gerekir. Dolayısıyla bu öyle küçümsenecek ‘lokum mu akide şekeri mi’ esprisiyle geçiştirilemeyecek bir iştir.”



Genel Müdür henüz yanıt yok





Prof. İlber Ortaylı’ya, bu görevlendirmenin kendisinin durumunu belirsizleştirip belirsizleştirmediğini, bunun bir görevden alma anlamına gelip gelmediğini de sorduk. Prof. Ortaylı, konunun muhatabının Tabiat Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü olduğunu, ondan bilgi alabileceğimizi söyledi. Biz de bunun üzerine Tabiat Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Süslü’yü aradık. Toplantıdaymış. Asistanına durumu ve aciliyetini anlatıp beklemeye başladık. Haberi sayfaya gönderdiğimizde hâlâ bekliyorduk.



Topkapı yeni Müdürü Yusuf Benli

‘İlber Bey’in işi misafir ağırlamak’ Zaman Gazetesi’nde Yusus Benli ile yapılan söyleşiden bazı bölümler:

- Davet ve toplantılarda ‘Merhaba ben Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Yusuf Benli...’ dediğinizde insanların ilk tepkisi ne oluyor?

Önce bir duruyor, şaşırıyor; sonra ‘İlber Bey ne oldu?’ diyorlar. Açıklıyoruz. Onun başkan vekili, bizimse müze müdürü olduğumuzu anlatıyoruz.

- Tek yetkili siz misiniz?

Hukukî olarak evet. 2863 sayılı yasa ve Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü İç Hizmetler Yönetmeliği çerçevesinde tüm yetki ve kararlar müze müdüründe.

- İlber Bey ne yapıyor?

Misafirleri ağırlıyor.

- İlber Bey gidebilir mi?

Zaman zaman yorulduğunu söylüyor ama onu kendisi bilir. Sormak da bize yakışmaz.

- Örneğin misafirler için ikramlık alınacak. İlber Bey lokum diyor, siz akide şekeri... Hangisi alınır?

* Akide şekeri.