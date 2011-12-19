Topkapı Sarayı’nda intihar!

T24

Topkapı Sarayı’nda öğle saatlerinde silah sesi yankılandı.Güvenlik görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki Yaşar Kayışlı tabanca ile intihar etti.İntiharın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.2 Aralık’ta Topkapı Sarayı’na silahlı saldırıda bulunan Libya vatandaşı Samir Salem Ali Elmadhavri, 2 kişiyi yaralamıştı.Güvenlik güçleriyle uzun süre çatışan saldırgan öldürülmüştü.