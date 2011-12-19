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Yaşam

Topkapı Sarayı’nda intihar!

Libyalı saldırganın geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıda bulunduğu Topkapı Sarayı’nda görev...

19 Aralık 2011 02:00

T24 - Libyalı saldırganın geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıda bulunduğu Topkapı Sarayı’nda görev yapan bir güvenlik görevlisi intihar etti. 



Topkapı Sarayı’nda öğle saatlerinde silah sesi yankılandı.

Güvenlik görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki Yaşar Kayışlı tabanca ile intihar etti.

İntiharın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

2 Aralık’ta Topkapı Sarayı’na silahlı saldırıda bulunan Libya vatandaşı Samir Salem Ali Elmadhavri, 2 kişiyi yaralamıştı.

Güvenlik güçleriyle uzun süre çatışan saldırgan öldürülmüştü.


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