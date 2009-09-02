Topkapı Sarayı'nda Hint keneviri yetiştirdi!

Topkapı Sarayı'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Gezer'in sarayın bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi.



Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzesi olan Topkapı Sarayı’nda güvenlik elemanı olarak çalışan Ali Gezer adlı bekçinin saray bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili olarak soruşturma başlatırken, Gezer hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Daha önce de ismi birkaç olaya karıştığı için geçici görevle uzaklaştırılan Gezer’in emeklilik dilekçesi verdiği bildirildi. Milliyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, denize bakan 2. Avlu’nun yan tarafında, sera bölümünde saksı içinde Hint keneviri gören saray bahçıvanı durumu yönetime bildirdi. Yapılan araştırmada bitkinin Ali Gezer’e ait olduğu belirlendi. Gezer hakkında tutanak tutulurken, durum polise bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı da idari yönden soruşturma başlattı. Gezer emekliliğini istedi. Bu olay güvenlik zafiyetini ortaya çıkardı. Daha önceki olaylarda güvenlik personelinin yetersizliğine dikkat çekilmiş, ancak yeterli girişimde bulunulmamıştı.

‘Güvercin yemcilerinden aldım’

İstanbul Adliyesi’nde ifade veren Gezer, 21 Ağustos 2009’de sarayın kurşunluk bölgesinde iki saksı içinde Hint keneviri bulunduğunu anlattı. Gezer, bitkileri kendisinin ektiğini ancak Hint keneviri olduğunu bilmediğini savundu. Güvenlik amirinin bitkileri söküp müdürün odasına götürdüğünü belirten Gezer, bitkilerin Hint keneviri olmadığını, tohumun Hint keneviri çıktığını öne sürdü. Kendisine saray içinde kasten Hint keneviri yetiştirdiğine dair tutanak imzalatıldığını kaydeden Gezer, tohumu yemcilerden aldığını öne sürdü. Gezer, mevcut delil durumu ve suçun ceza süresi nedeniyle serbest bırakıldı. Müze Müdür Yardımcısı Gülendam Nakipoğlu, Gezer’in köklerin kendisine ait olduğunu ve denemek amacıyla diktiğini söylediğini belirtti.

Sarayda Eylül 1999’da elyazması Kelam-ı Kadim isimli Kuran meali, Haziran 2007’de tarihi eserler çalınmıştı. Temmuz 2007’de de içeri giren bir hırsız 3 adet çiniyle yakalanmıştı.

Ortaylı: Komando olsa ne yapacak?

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: “Ot yetiştirdiğini tespit edip emekli etmişler. Maalesef ayaktakımından güvenlik yaparsan böyle olur. Özelleştirmeden sonra Türk Telekom’dan atılanlar müzede güvenlik elemanı oldu. 2 bin lira da maaş alıyorlar. Sarayın güvenliği bunlara emanet. Ama komando getirseniz ne yapacak? Bekçinin ailesi bilmiyordu. Şimdi onlar da öğrenecek. Emekli de olamayacak.”

Bakanlık izni gerekiyor

Çiçek ve yaprakları kurutularak sigara şeklinde sarılıp esrar olarak içilen bir bitki olan Hint keneviri, Tarım Bakanlığı’nın izniyle ekilebiliyor. Tohum olarak ekilen Hint keneviri, çiçek şeklinde fidan oluyor. Çiçeği açtıktan sonra yaprakları ve çiçeği toplanarak uyuşturucu madde yapımında kullanılıyor.