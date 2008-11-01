Topkapı Sarayı’nda hayat karartan ihmal

Genç İtalyan bilim adamı İstanbul’da bir konferansa katıldıktan sonra Topkapı Sarayı’nı ziyaret etti. Ve kaderi bir anda değişti.



Evrenin yeniden yaratılışı projesinde yönetici olarak yer alan İtalyan Fabio Mario Farina, Topkapı Sarayı’nı ziyareti sırasında bahçede bulunan Çınar ağacından 150 kilogram ağırlığındaki dalın üzerine düşmesi sonucu felç oldu.



İhmal kariyer sahibi İtalyan genci tekerlekli sandalyeye mahkûm etti. Büyük patlama olarak bilinen evrenin yeniden yaratılışı projesinde yönetici olarak yer alan bilgisayar bilimcisi 28 yaşındaki İtalyan gencin hayatı Türkiye’ye gelip merak ettiği Topkapı Sarayı’na yaptığı ziyaretin ardından tamamen değişti. Fabio Farina 21-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan bir konferansa katılmak üzere ünlü fizik profesörü Marco Pagononni’ninde aralarında bulunduğu bir gurupla Türkiye’ye geldi. Konferansa katıldı, sohbetler etti ardından arkadaşlarıyla Topkapı Sarayı’nı ziyaret etti.



26 Eylül’de yaptıkları ziyarete hiç beklemeyen bir olay yaşandı. Grup tam da Topkapı Sarayı’ndan çıkmak üzereyken bir ses duydu. Arkalarını dönüp baktıklarında ise bir çınar ağacının arkadaşları Farina’nın üzerine düştüğünü gördü. Olay yeri kanlar içindeydi. Farina ise acılar içinde yerde yatıyordu. Farina’nın arkadaşları telaşla olay yerine ambulans çağırdı. Çınar ağacının beş metre uzunluğunda 150 kilo ağırlığındaki dalının altında kalan Farina ambulansın gelmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak Çapa Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.



Hayatı da felç oldu



Hayati tehlikesi ortadan kaldırılmaya çalışan Marina iki gün boyunca yoğun bakımda kaldı ve ardından İtalya’da aldığı bir kredi kartının verdiği sağlık hizmeti sayesinde ambulans uçakla İtalya’ya gönderildi.



Ospedaleniguarda Hastanesi’nde hâlâ tedavi altında. Yaşadığı olay nedeniyle belden aşağısı felç olan Farina tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu. İtalya’daki doktorlara göre Farina’nın ayağa kalkması ise bir mucizeye bağlı.



Soruşturma başlatıldı



Farina’nın başına gelen felatketin ardından olayda kusuru bulunduğu düşünülen yetkililer hakkında Sultanahmet’te bulunan İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Farina’nın avukatı Mehmet Eke, 150 kilo ağırlığındaki dalın düşmesinde Topkapı Sarayı yetkililerinin çok ağır bir şekilde kusurlu olduğu görüşünde. Olay yerinde çekilen fotoğrafları da dosyaya sunacağını belirten avukat Eke, “Topkapı Sarayı yetkililerinin bahçede bulunan o dalı önceden budaması ve tehlike olmaktan çıkarması gerekir. Bu nedenle ağır kusur var’ dedi. Eke ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı hakkında da yüksek meblağlarda maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlandıklarını söyledi.













