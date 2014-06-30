Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi’nde 'Aşk-ı Nebi' sergisi

Hz. Muhammed zamanından günümüze kadar geçen zaman içinde örnekler veren, Kur’an medeniyetinin zirve sanatlarından hat sanatı eserleri, ‘Hicaz’dan İstanbul’a Hz. Muhammed Sevgisi’ temasıyla ‘Aşk-ı Nebi’ sergisi Ramazan ayın boyunca Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

İlâhi aşkı ve Hz. Peygamber’e duyulan muhabbet ve sevginin hüsn-i hat ile sanat olmuş hallerini Aşk-ı Nebi sergisinde görebilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İslam Kültür Sanat Platformunun katkılarıyla Yıldız Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen sergiler yerli yabancı sanat severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 15 Temmuz’da kapanması planlanan sergiler yoğun talep üzerine Ramazan sonuna kadar açık kalacak.

Ayasofya’da Hilye-i Şerifler

Hz. Peygamber’in her bir yaşını temsilen bu sergide 63 adet eser sergileniyor. Kûfi, muhakkak, reyhanî, sülüs, nesih, ta’lîk, dîvanî, celî dîvânî gibi farklı yazı çeşitleriyle yazılmış hadis-i şerifler, ayetler ve güzel sözler sergiyi oluşturuyor.

30 yerli ve 12 yabancı hattatın eserlerinden oluşan sergide özellikle kadın hattatların eserleri dikkati çekiyor. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen hat üstadlarının, hocalarının, genç ustaların eserlerini de görülebilecek.