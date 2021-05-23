Topkapı Sarayı'nda Cumhurbaşkanlığı tasfiyesi: "Darphane binasını bizden aldılar, içerisinde eserler var ama binaya giremiyoruz"

Dünyanın sayılı müzeleri arasında gösterilen İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndeki eserlerin taşınma tartışması büyüyor. Atatürk Havalimanı’na taşınacak eserlerin yıllardır depo olarak kullanılan tarihi Darphane-i Amire binalarında olduğu ve Cumhurbaşkanlığı’nın isteğiyle boşaltıldığı ortaya çıktı. Uzmanların, müzeye geri verilmesini istediği tarihi binalar şu an kapalı. Topkapı Sarayı’nın Cumhurbaşkanlığı’na devredilmesinin ardından, Arkeoloji Müzeleri’ne ait eserlerin saklandığı darphane binalarına, müze personelinin sokulmadığı konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar personeli ise binalara rahatlıkla girebiliyor.

TIKLAYIN: İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin depolarındaki çok sayıda eser taşınacak

Alanında dünyanın en iyileri arasında gösterilen İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki çok sayıda eserin, kapatılan Atatürk Havalimanı’na taşınacağı ortaya çıkmıştı. Depoların yanı sıra eserlerin bakımı ve restorasyonunun yapıldığı konservasyon laboratuvarının da müzeden kilometrelerce uzaklıkta bulunan eski havalimanına götürüleceği belirtilmişti. Ulaştığımız bir müze yetkilisi eserlerin kapatılan Atatürk Havalimanı’na götürüleceğini doğrularken yıllarca müze bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan arkeolog ve müzeci Dr. Şeniz Atik ise “taşınma nedeniyle zayiatın kaçınılmaz olduğunu” söylemişti. Haberin ardından çok sayıda kişi de eserlerin Atatürk Havalimanı’na taşınmasına tepki göstermişti.

"Bakanlık birimlerine yasak"

Gelişmeler üzerine Topkapı Sarayı ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne gittiğini aktaran Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Hazal Ocak, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca, Topkapı Sarayı’nın Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na devredildiğini aktardı.

Ocak, şu ifadeleri kullandı:

"Topkapı Sarayı’na girer girmez bizi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yazılı pankart karşıladı. Saray sınırları içerisinde bulunan ve tartışma yaratan tarihi darphane binalarının ise kapıları kapalı. Ancak girişlerdeki Milli Saraylar görevlileri dikkat çekiyor.

Tarihi bölgede Milli Saraylar personeli ile Kültür Bakanlığı personeli ayrışması söz konusu. En büyük tartışma konusu ise müzelere bağlı eserlerin darphane binasında yer almasına karşın Kültür Bakanlığı personellerinin söz konusu binalara girememesi üzerine.

Konuştuğumuz bir bakanlık personeli “Darphane binasını bizden aldılar, içerisinde eserler var ama binaya giremiyoruz. Bizi sokmuyorlar. Ne olacağı da belli değil, Atatürk Havalimanı’na taşınmanın nasıl olacağı da belli değil. Burada bakanlık birimleri istenmiyor. Eserler taşındıktan sonra tarihi binaların ne olacağını ve nasıl kullanılacağını da bilmiyoruz. Orası için planlarımız ve projelerimiz vardı. Onlar da kaldı”