Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı'na bağlanıyor

İki kurum arasındaki görüşmeler tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı Müzesi, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na geçiyor. Devir için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bekleniyor.

Hürriyet gazetesinden Ömer Erbil'in haberine göre, geçtiğimiz hafta Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız yanında bir heyetle Topkapı Sarayı'nı gezdi. Devir teslimin nasıl gerçekleşeceği Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile konuşuldu.

Topkapı Sarayı Müze yetkililerinin, hem personelin özlük hakları hem de Milli Saraylar’ın bütçesinin yüksek olması nedeniyle devirden memnuniyetinin dile getirildiği haberde, Eski Topkapı Sarayı Müze Başkanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Prof. İlber Ortaylı'nın değerlendirmesi şöyle aktarıldı:

"Bana göre hayırlı bir iş olmuştur. Topkapı Sarayı bakımı oldukça masraflı bir yerdir. Kültür Bakanlığı’nın bütçesi buna yetmemektedir. Görev yaptığım yıllardan biliyorum. Milli Saraylar bu konuda daha güçlüdür ve Cumhurbaşkanımızın himayesindedir. Milli Saraylar gibi bir kurum varken Topkapı Sarayı bu kurumun dışında tutulması doğru değildi. Belki müze ziyaretçileri de Vatikan gibi sınırlı hale getirilir."

Topkapı Sarayı Müzesi'nde 365 personel, 50’ye yakın da alanında uzman isimler bulunuyor.