Topkapı sanayide patlama; iki otomobil alevler içinde kaldı

Topkapı Fırat Oto Sanayi'de sabah 10.00 sıralarında bir oto tamirhanesinde yangın çıktı. İçeride kalan 2 otomobil yandı. Yangın söndürüldü.

Zeytinburnu Gümüşsuyu Caddesi üzerinde bulunan Fırat Oto Sanayi sitesindeki 2 katlı işyerinde, saat 10:00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Otomobil tamirhanesindeki yangın hemen itfaiyeye bildirildi. Kapalı olan işyerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Yanan bir araçtaki patlama itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat çalışmanın ardından yangını söndürdü. Tamirhane içerisinde bulunan 2 otomobil yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldi. Görgü tanıkları, yangın sırasında işyerinin kapalı olduğunu ve dumanları görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini söylediler.