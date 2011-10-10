-Topi'yi GAP getirecek ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - Uçağındaki arıza nedeniyle Türkiye'ye gelişi geciken Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi'nin öngörülen programında değişiklikler oldu. Uçağındaki arıza nedeniyle Tiran'dan havalanamayan Topi'yi almak üzere özel uçak ''GAP'' Ankara'dan hareket etti. Türkiye'ye geliş saati değişen Topi'nin Ankara'daki görüşmelerinin saatleri de yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Topi'yi saat 16.00'da Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak. Gül ve Topi, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından saat 17.45'te ortak basın toplantısı düzenleyecek. Gül, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Topi onuruna saat 19.30'da akşam yemeği verecek. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, Bamir Topi ve beraberindeki heyetle görüşmesi de saat 17.45'te gerçekleşecek.