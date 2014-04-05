Tophane'deki nargile kafelerin yıkımı için son tarih verildi

İstanbul Tophane'deki nargile kafelerin boşaltılması için 28 Nisan'a kadar süre verildi. Ancak henüz taşınacak yer bulamayan işletmeciler isyan etti.

İstanbul ’un nargile kafeleriyle ünlü Tophane semtinde bir dönem sona eriyor. Ahmet Can'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Galataport ihalesi kapsamında yıkılacak olan nargile kafelere “Boşaltın” uyarısı yapıldı.

Geçen hafta gönderilen uyarı metninde yer alan bilgilere göre nargile kafe işletmecilerine 28 Nisan’a kadar süre verildi. Ancak 24 günlük süre nargile kafe işletmecilerinin tepkisine yol açtı. Bölgede bulunan yaklaşık 15 nargile kafe işletmecisi, verilen sürenin az olduğunu belirterek itiraz etmeye başladı. İşletmeciler nargile kafelerin boşaltılması için en az 90 gün süreye ihtiyaç duyduklarını söylüyor.

İsmini açıklamak istemeyen bir nargile kafe işletmecisi ise taşınabilmek için henüz yeni bir yer bulamadıklarını, bu sürecin 24 günde tamamlanamayacağını ifade etti.

1200 metrelik sahil şeridi

Galataport olarak bilinen ve Karaköy’den Tophane’ye kadar uzanan 1200 metrelik sahil şeridini kapsayan İstanbul Salıpazarı Liman Sahası için geçen yıl ihale yapılmıştı. 30 yıllık işletme için düzenlenen ihalede açık arttırmadan önce yapılan yazılı turlarda Polimeks-Folkart-Sembol Ortak Girişim Grubu ile Torunlar GYO elenmişti.İhaleye katılan üç firma arasında kısa bir açık arttırma yapılmış ve bu yarışı 702 milyon dolarla Doğuş Holding kazanmıştı.