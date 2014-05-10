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Kültür-Sanat

Tophane'de sanat galerisine saldırı

Sergiye gelenlere kapı önünde içki içmemelerini söyleyen kişiler, olumsuz yanıt alınca, ellerinde sopalarla galerinin kapı camını kırdı

10 Mayıs 2014 02:24

Tophane'de, sergi açılışına geldikleri sanat galerisi önünde içki içenler ile mahalleli arasında tartışma çıktı.

Sergiye gelenlere kapı önünde içki içmemelerini söyleyen kişiler, olumsuz yanıt alınca, ellerinde sopalarla saldırmak istedi. Konuklar kendilerini galeriye atıp kapıyı kapatırken, saldırganlar kapının camlarını kırdı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Hacımimi Mahallesi, Karabaş Caddesi'ndeki Mixer Sanat Galerisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, "Erör" adlı grafiti sergisinin açılışına katılan yerli ve yabancı sanatseverler, içkilerini alarak galerinin dışına çıktı. Kapı önünde içki içip yüksek sesle konuşan konuklara, gürültü yaptıkları gerekçesiyle mahalleli tepki gösterdi. Mahalleden birkaç kişi, içki içen konuklara  galeriye girmelerini söyledi. Olumsuz cevap alan bu kişiler, ellerinde sopalarla galeri önünde duranlara saldırmak istedi. Paniğe kapılan konuklar kendilerini galerinin içine atarak dış kapıyı kapattı. Ancak öfkelerini alamayan saldırganlar, kapının camlarını kırdı. Sanat galerisindekilerin polise haber vermesi üzerine, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Polisin galeride yaptığı incelemenin ardından, saldırıdan şikayetçi olan konuklar ifade vermek üzere Karaköy Polis Merkezi'ne gitti.

 

4 yıl önce de...

 

Tophane'de, 21 Eylül 2010 tarihinde de benzer bir olay yaşanmış, sergi açılışı sırasında davetliler sokakta içki içtikleri gerekçesiyle, yaklaşık 20 kişilik bir grup galerilere saldırmıştı. Olayda 5 konuk yaralanırken, 3 galeride hasar meydana gelmiş, 7 kişi de gözaltına alınmıştı.

 

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