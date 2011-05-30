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Politika

TOPÇU'DAN KADDAFİ'YE MEKTUP ANKARA (A.A)

30 Mayıs 2011 19:35

-TOPÇU'DAN KADDAFİ'YE MEKTUP ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Libya Lideri Muammer Kaddafi'ye gönderdiği mektupta, Libya'da yaşanan insanlık dramının karşısında ''Türk Hükümetinin etkisiz duruşunu, büyük Türk milleti adına esefle protesto ettiklerini'' yazdı. BBP'den yapılan yazılı açıklamada, Topçu'nun Libya Lideri Kaddafi'ye gönderdiği belirtilen mektupta, batılı koalisyon güçlerinin sözde ''demokrasi getirme'' iddiasıyla Libya'ya yaptıkları askeri müdahalenin her geçen gün bir insanlık dramına dönüşmeye başladığını vurguladı. Topçu, kendilerini ''Haçlı Ordusu'' olarak tanımlamaktan çekinmeyen batılı güçlerin, daha önce işgal ettikleri başka ülkelerde yaptıkları gibi bugün de Libya'da kan, gözyaşı ve katliamların yaşanmasına neden olduğunu ifade etti. Batılı güçlerin, Libya'da insanlık suçu işlediğini ileri süren Topçu, bombalamalar nedeniyle binlerce sivilin hayatını kaybettiğine değindi. Kendilerini ''uygar batı dünyası'' olarak görenlerin, bütün olup bitenleri izlemekle yetindiğini ifade eden Topçu, ''bu vurdumduymazlığı, insanlık vicdanı adına kınadıklarını'' ifade etti. Dünyanın neresinde olursa olsun haksızlıklara, zulümlere ve işgallere karşı sessiz kalmayacaklarını belirten Topçu, şunları kaydetti: ''Libya'da yaşanan söz konusu insanlık dramı karşısında, dost ve kardeş olarak gördüğümüz Libya halkının acılarını paylaşıyoruz. Onlara bu zulmü layık gören batılı güçlerin zulmü yanında, mevcut Türk Hükümeti'nin etkisiz duruşunu da büyük Türk milleti adına esefle protesto ediyoruz. Libya'da çocuklar, kadınlar, siviller kurşunlara, bombalara hedef oluyor, hayatlarını kaybediyor. Libya'nın şehirleri yerle bir ediliyor, ülke tam anlamıyla kaosa sürükleniyor. Büyük Türk Milletinin derin vicdanının sesi olan BBP camiası adına, zatıaliniz nezdinde bombalamalar neticesi ailenizden de verdiğiniz kayıplar ve bütün Libya halkı için geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, sabırlar diliyorum. Şimdiye kadar yaptığınız gibi kararlı ve inançlı duruşunuzla mücadelenizi sürdürmenizi ve bu haklı mücadeleden zaferle çıkmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.''

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