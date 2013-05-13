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Ekonomi

Topçu: THY'de kriz yok, Kotil rahatsızlık nedeniyle izne çıktı

Hamdi Topçu: Biz çalışanlarımıza değer veriyoruz. Çalışanlar, Avrupa limitlerinin altında çalışıyor, daha az mesai yapıyorlar. Personelimizden herhangi bir şikayet yok

13 Mayıs 2013 17:37

THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, ilk kez bir genel müdür izne çıkınca kriz varmış gibi yansıdığını THY Genel Müdürü Temel Kotil'in babasının rahatsızlığı nedeniyle izne ayrıldığını söyledi.
 
THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Yakın Plan programında NTV'nin sorularını yanıtladı.

THY'de kriz olmadığını söyleyen Topçu şunları söyledi:

"İlk kez genel müdür izne çıkma isteyince kriz varmış gibi yansıdı. Babasının rahatsızlığı nedeniyle izne ayrıldı.

Hava İş'le uzun süredir görüşüyoruz. Bu görüşmelerin en kısalarından biri bu dönemde oldu. 305 kişinin THY ile ilişkileri kesilmişti. Hava İş, 305 kişinin kayıtsız şartsız işe alınmasını istedi. Burada tıkandı THY yönetimi 305 kişinin pazarlığının yapma niyetinde değil. Hukuk kararını verecek. ne yapmamız gerekiyorsa adımımızı atacağız. Biz çalışanlara gelin masaya oturalım diyoruz.

Biz çalışanlarımıza değer veriyoruz. Çalışanlar, Avrupa limitlerinin altında çalışıyor, daha az mesai yapıyorlar. Personelimizden herhangi bir şikayet yok.

Grev yapmanın bir gerekçesi yok. Sadece 305 kişiye odaklandılar onların haklarını 16 bin kişiden alacaklar. Çalışanımız şireketine sahip çıkıyor. Greve gitmek istemiyoruz diye mail atıyorlar.

Lokavt kararı almadık. THY çalışanlarının çoğunluğu greve gitmek istemiyor. Sendika provokatif eylemler peşinde çalışanları yanlış bilgilendiriyorlar. Sendika yönetimi gelsin masa başında sorunları çözelim."

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