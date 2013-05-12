THY'de kriz: Hamdi Topçu, Temel Kotil'i ücretli izne çıkardı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, THY Genel Müdürü Temel Kotil’i ücretli izne çıkardı. Hava-İş sendikasının grev kararı almasının ve yaşanan “kırmızı ruj” krizinin ardından THY yönetiminde böyle bir karar alınması dikkat çekti.

Hamdi Topçu tarafından ücretli izne çıkartılan Temel Kotil, THY’nin sponsoru olduğu basketbol turnuvası için gittiği finallerden acilen geri döndü.

Eylem Türk’ün Milliyet gazetesindeki haberine göre, şirketin yönetim merkezine gelen Kotil’in görevinin başında olduğunu bildirdiği ifade edilirken, Topçu başkanlığındaki yönetim kurulunun hafta başı toplanarak ‘ücretli izni’ oybirliğiyle karara bağlayacağı bilgisi geldi.

Milliyet’e bilgi veren THY yönetimi, Kotil’in izne ayrıldığını doğruladı.

Alınan kararın THY’nin yaşadığı kırmızı ruj krizi dönemine denk gelmesi dikkat çekti. THY Mayıs ayı başında hostesler için kırmızı ruj yasağı koymuştu. Londra’da Reuters’a bu kararı “alt kadroların” aldığını belirten Kotil, kendilerine sorulmadan uygulanan yasağın kaldırıldığını açıklamıştı. Aradan bir hafta geçtikten sonra gelen bu açıklama dış basında eleştiri konusu olmuştu.

Vekaleten atama

Temel Kotil’in izne çıkarılarak, bu göreve yeni bir isim atanması için çalışmaların başlatıldığı belirtilirken, THY yönetim kurulunun bu hafta başında toplantı yaparak Kotil’in durumunu netleştirmesi bekleniyor.

Prosedür gereği bir aylık zorunlu izne çıkarıldığı söylenen Temel Kotil, THY’deki kariyerine 2003 yılında Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak başlamıştı. Kotil, 2005 yılında THY Genel Müdürlüğü’ne atanmıştı.

THY cephesinden edinilen bilgilere göre Hamdi Topçu, Temel Kotil’in yerine genel müdürlüğe vekaleten THY’de finans işlerinin başındaki isim (CFO) olan Coşkun Kılıç’ı getirecek.

Ruj mu, grev mi?

Kulislerde THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’yu bu kararı almaya iten nedenin neler olabileceği konuşulurken, öne çıkan başlıklar arasında ruj ve grev krizi bulunuyor.

Başkan Topçu, şirketle ilişiği kesilen 305 kişinin işe alınmasını toplu görüşmede ön şart olarak getiren sendikaya tepkisini ‘onları işe almayacağız’ diyerek gösterirken, Temel Kotil grev konusunda bir çözüm bulunacağından umutlu olduklarını belirtmişti.

Kulislerde Hamdi Topçu’nun böyle bir kararı şirket için oldukça kritik bir dönemde verdiği de konuşuluyor. Çünkü Hava-İş Sendikası, 15 Mayıs’ta THY’de grev kararı almıştı.