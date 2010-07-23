-TOPÇU: ''TESLİM ETMİYORLARSA AB SÜRECİ DONMALI'' ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Recep Demir - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu, ''AB ülkelerinde yaşayan 11 bin PKK diasporası var. AK Parti, AB'den bunların teslim edilmesini istemeli. Etmiyorlarsa AB sürecini dondurmalı''dedi. Başbakan Erdoğan'ın, bu haftaki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Anayasa değişikliğinin bir ''AK Parti projesi'' olmadığının altını çizdiğini ifade eden Topçu, Anayasa değişikliğini ''eksik ama olumlu bulduklarını'', 12 Eylülde yapılacak referandumda, ''evet'' oyu kullanacaklarını bildirdi. Referandum sürecinde siyasi çekişmelerin bir tarafa bırakılması gerektiğini vurgulayan Topçu, AK Parti'yi de sorgulayacakları zamanın geleceğini, genel seçimlerde tüm muhalefet partileri gibi kendilerinin de sorgulayacakları şeylerin olacağını söyledi. Muhalefet partilerinin, sadece eleştiri yaptığını dile getiren Topçu, ''Bir kere insan kendisine bakar. Eleştiriyorlar ama ne katkı yapmışlar? TBMM'deki muhalefet partileri, ucuz eleştirilerle Anayasa değişikliğini yıpratmak istiyor. 'Başbakan ağladı, ağlamadı, samimi miydi, değil miydi?' Bunlar polemiktir. BBP, böyle polemiklere girmez'' diye konuştu. Topçu, kendisinin de ''12 Eylül mağdurlarından'' olduğunu, Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşmada mağduriyetlerini anlatamayan herkesin hislerini dillendirdiğini ifade ederek, ''Ben o konuşmada bir şeye çok dikkat ettim. Başbakan Erdoğan, her şeyi kağıttan okudu ama Mustafa Pehlivanoğlu'nun mektubunu ezberden okudu. Bu da dikkate değer bir şeydir'' dedi. -''BİZ AB'YE KÖKÜNDEN KARŞIYIZ''- Yalçın Topçu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi parti liderleriyle ''terörle mücadele'' konusunda yaptığı görüşmeler kapsamında kendileriyle de yaptığı görüşmede, Başbakan Erdoğan'a, ''Avrupa Birliği (AB) sürecini dondursak ne kaybederiz?'' diye sorduğunu, ayrıca terörist saldırılar sürdüğü sürece ''demokratik açılım''ın sürdürülmemesi gerektiğini de ilettiğini anlatan Topçu, şunları kaydetti: ''Önce bunların imha edilmesi lazım. Devlet, devlet olduğunu göstermeli. 'Aman' dilemiyorsa imha edecek. Ondan sonra açılımsa açılım, refah seviyesini artırmaksa, artırmak... Ne gerekiyorsa o zaman yapılır. Biz AB'ye kökünden karşıyız. AB, sadece bir hayal tüneli. AB'nin yerine Hazar Ortak Birliği veya Türk İslam Birliği olabilir. Bunlar daha uygundur ve bir fayda getirir. Bugün AB ülkelerinde yaşayan 11 bin PKK diasporası var. Bunlar ve Türkiye'deki siyasal sözcüleri, referandumun karşısındalar. AK Parti, AB'den bunların teslim edilmesini istemeli. Etmiyorlarsa AB sürecini dondurmalı.