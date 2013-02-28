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Yaşam

Topçu Kışlası'nın Taksim'de yapımına onay!

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 'Topçu Kışlası' kararı, Koruma Yüksek Kurulu’ndan döndü

28 Şubat 2013 13:18

 

Gezi Parkı’nın yerine 1940 yılında yıkılan Topçu Kışlası’nın yeniden yapılmasına ilişkin projeyi “Gezi Parkı’nın tarihe tanıklık ettiği” gerekçesiyle uygun bulmayarak oybirliğiyle reddeden İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı, Koruma Yüksek Kurulu’ndan döndü.

Koruma amaçlı imar planları ile bunların her türlü değişikliklerini inceleyip onaylama yetkisine sahip olan Yüksek Kurul’un kararı, nihai karar sayılıyor. Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili hizmetlerin, bilimsel esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere kurulan ve üst kurul olarak kabul edilen Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu,  Topçu Kışlası’nın yapımını onaylamış oldu. Yasaya göre, Koruma kurum ve kuruluşları (belediyeler dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarının kararlarına uymak zorunda.

Koruma kurullarınca alınan kararlar nedeniyle uygulamada doğan genel sorunları değerlendirerek nihai görüş veren Koruma Yüksek Kurulunun tabii üyeler dışındaki altı üyesi, koruma kurulu başkanları arasından Kültür Bakanı tarafından belirleniyor.
 

Erdoğan, Kurul'un kararı için ne demişti? 

 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya’yı kapsayan 4 günlük ziyaretinin ilk durağı Prag’a haraketinden önce gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı hakkında şunları söylemişti:
“Topçu Kışlası’nı yapacağız. Üst kurul reddetmiş. Biz de reddi reddedeceğiz. Rus mimarisi deniliyor, ona bakarsanız İstiklal Caddesi de barok mimari. Kışlanın bir bölümü müze olabilir, ortası yeşil alan. Diğer bölümünde İstiklal Caddesi’nin devamı niteliğinde alışveriş merkezi.Üstü rezidans ve otel. Yap-İşlet-Devret (YİD) modelini düşünüyoruz.” 
 

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