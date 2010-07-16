-TOPÇU: ''İMRALI'YI REDDETSİNLER KUCAKLAYAYIM'' ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu, ''Bölücülerin siyasal sözcüleri'' olarak nitelediği BDP'nin, ''Kandil'i ve İmralı'yı'' reddetmesi halinde kendilerini kucaklamaya hazır olduklarını belirterek, ''Diyecekler ki; 'Bu millet bin yıl olduğu gibi kardeştir. PKK kalleş ve alçaktır. Kandil'i ve İmralı'yı reddediyoruz' O zaman hemen kucaklaşırız'' dedi. Topçu, terörist saldırıların, Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinin başlamasıyla arttığını belirterek, bunun üzerine, TBMM'deki tüm partilerin ortak bir milli duruş sergilemesi gerektiğini söylediklerini hatırlattı. Topçu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi parti liderleriyle ''terörle mücadele'' konusunda yaptığı görüşmeleri, geç kalınmakla birlikte olumlu bulduğunu ve desteklediğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın, BDP ile görüşmeme kararını da onayladığını dile getiren Topçu, ''Başbakan'a da söyledim. Eğer onlarla görüşseydi bizi kaybederdi. Bizim ilk şartımız buydu'' dedi. Şehit olan Kürt vatandaşların evlerinde Kürtçe ağıtlar yakıldığını, ancak bu ağıtlarda dahi ''tek bayrak'' ve ''tek vatan'' denildiğini aktaran Topçu, şunları kaydetti: ''Yani işler öyle Kandil'in, İmralı'nın, onun sazcılarının, sözcülerinin dediği gibi olmuyor. Onun için siyaset bundan ders çıkarsın ve partiler bu şer odaklarına karşı bir bütün olsun. Başbakan Erdoğan'ın bu usulünü beğendim. Başbakan bize geldi ve tam 155 dakika konuştuk. Çünkü biz memleket meselelerinde, konuları oraya buraya sündürmeyiz. Bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır.'' -''GABAR DAĞINI ARKAMIZA ALIP İÇERİ GİRMELİYİZ''- Topçu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, görüşmelerinde 13 sayfalık bir rapor sunduklarını belirterek, şunları söyledi: ''Başbakan Erdoğan'a şunu söyledim; 'Neden Gabar Dağı'nı arkamıza alarak 75 kilometre içeri girmiyoruz? Bunu engelleyen nedir?'. Kendisi de, ABD'nin Eski Başkanı George W. Bush zamanındaki terörle alakalı hassasiyeti, bu dönemde göremediklerini söyledi. ABD Başkanı Obama, kendi iç siyasetiyle ilgili Ermenilere söz vermiş ve bu konuda adım bekliyormuş. Sayın Başbakan da bunun üzerine Obama'ya, ''Sizin iç siyasetinizde yanlış yaptığınız şeyi düzeltmeyi benden beklemeyin'' demiş. Başbakan da belirli şeylerin kararlılığını gördüm. Bana artık kendi insansız hava uçağımızı yaptığımızı ve PKK meselesini kendi imkanlarımızla çözebileceğimizi söyledi. Ancak ben yine söylüyorum. Gabar Dağı'nı arkamıza alarak 75 kilometre içeri girmeliyiz ve Mehmetçiğin, Kandil'deki şer odaklarını yok edene kadar orada olması lazım.'' -''DAVUTOĞLU'NU SEVERİZ AMA...''- Siyasi partilerin samimiyetle görüşmelerinin, vatandaşın üzerinde olumlu etki oluşturacağını ifade eden Topçu, ''Siyasetin birlikte hareket ettiğini gören millet, daha çok moral bulacak. Burada morali çökecek olan Kandil... morali çökecek olan İmralı...morali çökecek olan onların sözcüleri... öbür tarafta 'Kürt benim kardeşim, PKK benim düşmanım' diyen kesimin morali yükselecek. Bu kesin'' diye konuştu. Yalçın Topçu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu çok eskiden bu yana tanıdığını ve kendisini sevdiklerini belirterek, şöyle devam etti: ''Ahmet Davutoğlu'nu severiz. Bizim camiamız kendisine sıcak bakar ama Başbakan Erdoğan'a da sordum. 'Mesut ağabey'' dedi mi diye... Dediyse eğer 'orada dur' deriz. Başbakan Erdoğan, öyle bir şey duymadığını söyledi. Bir Dışişleri Bakanı'nın, bir kabile reisine ağabey demesi gibi bir şey olamaz. Onun yapacağı, Ankara Antlaşması'nın gereğini yaparak 'buraya girelim' demektir.'' -''AMAN DİLEMİYORSA İMHA EDECEKSİN''- Yalçın Topçu, BBP'nin sadece ülkücülerin değil, ''vatan, millet, bayrak, devlet'' diyen, bunların bir ve tekliğini savunan herkesin partisi olduğunu vurgulayarak, tüm partilerin tabanlarına açık olduklarını söyledi. Türkiye'de ''bölücülerin sözcüsü'' olanların haricinde tüm partilerin, ülkenin zenginliği olduğunu ifade eden Topçu, ''Keşke şu bölücülerin siyasal sözcüleri olan BDP de Kandil'i ve İmralı'yı reddetse, onları hemen kucaklamaya hazırım. Diyecekler ki; 'Bu millet bin yıl olduğu gibi kardeştir. PKK kalleş ve alçaktır. Kandil'i ve İmralı'yı reddediyoruz' O zaman hemen kucaklaşırız'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan ile yaptıkları görüşmede kendisine Habur sınır kapısındaki görüntüleri hatırlattığını anlatan Topçu, şunları söyledi: ''Başbakan Erdoğan'a, 'Habur, tam bir rezalet oldu. Süreç, iyi yönetilemedi. Bu referandumu da iyi yönetemezseniz işiniz zor' dedim. Sayın Başbakan da, BDP'nin kendisine, operasyonlarda ölen ve parçalanmış cesetlerin görüntülendiği PKK'lıların fotoğraflarından oluşan bir CD gönderdiğini ve BDP ile görüşmeme kanaatinde, bu CD'nin önemli bir rolü olduğunu söyledi. Ben de bunun üzerine görüşmeme kanaatlerini çok olumlu bulduğumu ve desteklediğimi belirterek, 'Bunlar aman dilemedikçe görüşmeyin. Daha da aman dilemiyorsa imha edeceksin, siyasetçi aman dilemiyorsa meclis iç tüzüğü gereğini yapmak lazım' dedim.''