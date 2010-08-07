-TOPÇU CHP'DEN 'EVET' OYU BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, Anayasa Mahkemesi'nin, 12 Eylül'de yapılacak referanduma ''balans ayarı'' yaptığını söyledi. Topçu, CHP'den referandumda 'Evet' oyu vermesini beklediğini de bildirdi. Topçu, Ahıska Türkleri Federasyonu Genel Başkanı Osman Çelik ve Genel Sekreter Ertan Topçu'yu partisinde kabul etti. Burada Anayasa Mahkemesi'nin kararına da değinen Topçu, ''Anayasa Mahkemesi, referanduma balans ayarı yaptı'' dedi. Mahkeme'nin, yasamanın üstünde bir güç gibi davrandığını ifade eden Topçu, yine de referanduma gidilmesinden dolayı memnun olduğunu vurguladı. Anayasa değişikliği teklifinin TBMM'de görüşüldüğü zaman, parti kapatma ile ilgili maddenin reddedilmesinin ardından, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Anayasa Mahkemesi ile HSYK'nin yapısına yönelik maddelerin de iptal edilmesi durumunda referanduma destek vereceklerini belirttiği konuşmasını anımsatan Topçu, ''Bundan dolayı CHP'nin, referandumda 'Evet' oyu vermesini bekliyoruz'' dedi. Topçu, referandumun ''AKP'nin değil, 12 Eylül cuntasının oylaması'' olduğuna işaret ederek partisinin de ''Evet'' oyu vereceğini bildirdi.