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Topçu birlikleri Azez'deki PYD kontrolündeki bölgeleri vurmaya başladı

Kilis sınırında konuşlu topçu birliklerinin Suriye tarafında ateş açtığı belirtildi

19 Şubat 2016 00:42

Kilis'te konuşlu topçu birlikleri Suriye'nin Azez kenti civarında PYD kontrolündeki bölgeleri yeniden vurmaya başladı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Reşit Çelebioğlu'nun haberi şöyle:

Suriye'nin PYD'nin kontrolündeki Azez bölgesinden Türkiye'ye ateş açılınca, Kilis sınırında konuşlu topçu birliklerinin angajman kuralları kapsamında fırtına obüsleriyle karşılık vermeye başladığı bildirildi.

DHA'nın haberine PYD'nin silahlı kanadı YPG unsurları, saat 19.30 sıralarında Türkiye sınırındaki Azez kenti yakınında denetiminde bulundurdukları Minnig Havaalanı ve Tel Rıfat kasabasından Türkiye tarafına ateş açtı.

Sabah saatlerinden itibaren hakim olan sessizliğin bozulmasıyla sınırdaki Yüksektepe ve İnanlı bölgesinde konuşlu topçu birlikleri angajman kuralları kapsamında PYD bölgesine misilleme amacıyla top atışları yaptı.

Top atışları duyulduğu Kilis kent merkezinde heyecana yol açarken, sınırda güvenlik önlemleri artırıldı.
 

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