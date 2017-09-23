T24 LogoT24 Logo
Gündem

Topbaş'tan veda tweetleri

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Başkanlığı'ndan bu akşam yaptığı basın açıklamasıyla istifa eden Kadir Topbaş, resmi Twitter hesabından veda mesajı yayınladı

23 Eylül 2017 02:40

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Başkanlığı\'ndan bu akşam yaptığı basın açıklamasıyla istifa eden Kadir Topbaş, resmi Twitter hesabından veda mesajı yayınladı.
Kadir Topbaş, resmi hesabından attığı tweetlerde şu mesajı paylaştı:
Bugün itibariyle büyük bir şerefle sürdürdüğüm İstanbul Belediye Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. 3 dönemdir bana güvenen ve yetki veren İstanbullular\'a teşekkür ediyorum. Beni aday göstererek bu onurlu görevi yapmamı sağlayan Sn. Cumhurbaşkanımız\'a ve AK Partim\'e şükranlarımı sunuyorum. Haksız ithamlarda bulunanlar da dahil olmak üzere herkese hakkımı helal ediyorum. Göreve başladığımda \"Hayatım İstanbul\" demiştim. Gönüllerinizde güzel izler bırakmış olmayı umuyorum. Her zaman dualarımda olan İstanbullular\'ın dualarında olabilmek ümidiyle... Allah\'a emanet olun.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BaşkanlığıKadir TopbaşTwitterBelediye BaşkanlığıBeniSn CumhurbaşkanımızAK PartimHaksızGöreveGönüllerinizdeHerAllahFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

İsmail Saymaz, Beyaz TV'nin teklifini reddetti; "Bir gazeteci için haysiyet...

Erdoğan: Şayet bir an önce sükûnet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı...

Eski AKP kurucusu Abdüllatif Şener: Tayyip Erdoğan seçimi iptal etmeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24