Topbaş'tan Şişli-Sarıyer açıklaması

Büyükçekmece Arıtma Tesisi Atıksu Tüneli İnşaatı’nda inceleme yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Şişli-Sarıyer tartışması hakkında konuştu. Topbaş, "Bu konu daha görüşülecek, üzerinde tartışılacak, parlamentomuz bakacak, değerlendirme ona göre olacak. Burada doğrusu neyse o olmalıdır." dedi.

Topbaş, söz konusu önergeye ilişkin olarak, "Bu ilçelerde, hizmet alanlar itibariyle baktığınız zaman birbirinden kopuklukları olan, çok az uçlarla birbirine bağlı olan yerleşim alanları var ve bu konuyla ilgili zaman zaman ilçe belediyelerinden, ilçe halkından gelen talepleri parlamentodaki İstanbul milletvekilleri değerlendiriyorlar" dedi. Sarıyer ile Şişli’yi, Arnavutköy ile Çatalca’yı ilgilendiren bazı mahallelerdeki düzenleme taleplerinin, 2 İstanbul milletvekilinin önergesiyle komisyona verildiğini anlatan Topbaş, "Tabi bu daha görüşülecek, üzerinde tartışılacak, parlamentomuz bakacak, değerlendirme ona göre olacak. Burada doğrusu neyse o olmalıdır. Halkın, hizmet noktasında bir zafiyete ve sıkıntıya uğramaması gerekmektedir. Burada, şunun altını özellikle çizmek isterim ki, siyasi mülahazalarla bunun yapılmadığına inanıyorum, yapılmaması da gerekir. Eğer bir gereklilik varsa değerlendirilir, yoksa da böyle bir talep komisyonda veya mecliste geldiği zaman ona göre kararlar verilir" şeklinde konuştu.



'Meclisimiz karar vermekte yetkili'



Topbaş, Basın Ekspres Yolu’nda yapılması planlanan 16 yeni otel projesiyle ilgili haberlere yönelik "İstanbul’un bugünkü yüzüyle baktığınız zama geçmişten çok daha farklı, emek yoğun iş gücünden ziyade, çok daha nitelikli bir yapı dokusuna ve hizmet sektörüne dönüştü" dedi. Turizm sektöründeki gelişmelere işaret eden Topbaş şunları söyledi:

"Bacasız sanayi diye bahsedilen ve önemli girdi sağlayan böyle bir konuyla ilgili bizim Büyükşehir Belediyemiz, meclisimiz, otellerle ilgili proje, plan taleplerine ciddi destekler verdi ve bilinçli verdi. Taksim Talimhane’nin daha önceki hali ve bugünkü oteller bölgesi haline gelmesi ne kadar güzelliklerle donatıldığı bilinmektedir. Bu şekilde gelen talepleri meclisimiz değerlendiriyor ve karar meclisimizindir. Tabi ki, İstanbul’da biz özellikle 47’nci sıralardan, 49’uncu sıralardan kongre turizminde dünya da 7’nci sıralara çıkmamız, bize önemli katkılar sağlamıştır. Hem istihdam anlamında, hem ekonomik girdiler anlamında şehire önemli katkısı vardır. Türkiye’de nüfusun artmasına rağmen işsizlik oranı yüzde 8’lere kadar düşerken, İstanbul’da yüzde 7’lerle ifade ediyoruz. Bu da bizim Büyükşehir olarak yaptığımız yatırımlar, kentte yapılan oteller, hizmet sektörü başta olmak üzere bütün çalışmalardır. Çünkü yatak kapasitesinin 2-2.5 kadar istihdam oluşturulmakta. Bu bakımdan bu tip talepler doğru olduğu müddetçe, yani çevreyi ve yoğunlukları rahatsız etmeyecek ölçekte olduğu taktirde. Yapı olarak büyük olmasına rağmen çevre trafiğine çok fazla diğerleri kadar etkili olmadığı tespit ediliyor mimarlar ve ulaşım sistemlerince, doğru olan yerlerde bu destekler veriliyor. Meclisimiz buna karar vermekte yetkili."

Bayramda ulaşım yüzde 50 indirimli

Kadir Topbaş, Kurban Bayramı’na ilişkin ise, bayramda toplu ulaşımın yüzde 50 indirimli olacağını ifade ederek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, 350 cvarındaki bölgede kesim noktası oluşturduk. 110 civarındaki bölgede hem kesim, hem satım bölgesi oluşturduk ve ciddi anlamda İstanbul’un Avrupa ve Asya yakasında hayvan satış yerleri oluşturduk. Artık şehir merkezlerinde, mahalle aralarına kadar satış yerleri yok" diye konuştu.