Sarıgül: Meclis'in iradesi bu önergeyi reddedecek

İstanbul’da Şişli ilçesine bağlı olan Ayazağa, Huzur ve Maslak Mahalleleri’nin Sarıyer’e bağlanmasına yönelik önergeyle ilgili olarak Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül "TBMM’nin sağduyusu bu önergeyi reddedecek" dedi.

Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan tarihi "Kent Sinemasının" Şişli Belediyesi tarafından yenilenmesi için yapılan temel atma töreninde konuşan Mustafa Sarıgül Ayazağa, Huzur ve Maslak mahallelerinin Şişli’den alınıp Sarıyer’e bağlanmasına ilişkin teklife tepki gösterdi. Ayazağa, Huzur ve Maslak mahallelerinin 1944 yılından itibaren Şişli’yle bütünleştiğinin altını çizen Sarıgül, basın mensuplarının yoğun ilgisi için, "Burada kameraların neden çok olduğunu biliyorum. Bu noktada hiçbir televizyona çıkmayacağım hiçbir televizyonda canlı yayında başkaları gibi katılmayacağım" dedi.

Sarıgül konuşmasına şu şekilde devam etti:

"13 ilin büyükşehir kapsamına alınması kanunu görüşülürken, gece saat 01:15’de iki tane milletvekili şu mahalllelerin Sarıye’e bağlanması konusunda bir önerge veriyorlar. Bu önergenin 1944 yılından beri Şişli ile eşdeğer olan Şişli’yle bütünleşen Ayazağa, Huzur ve Maslak mahallelerinin bir başka ilçeye bağlanması için bir önerge veriyorlar. Bu önergenin milletvekilliği yapmış bir arkadaşınız olarak, TBMM’yi biliyorum. Allah’ıma inandığım gibi inanıyorum ki TBMM’nin sağduyusu bu önergeyi reddedecek. Ben yüce parlementodan hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün grup başkanvekillerinin, bütün milletvekilerimizin, gerçekten Türkiye’nin hiç gündeminde olmayan son derece yersiz 1944 yılılndan beri Şişli’yle elele, kolkola omuz omuza olan ve bütünleşen Ayazağa, Huzur ve Maslak mahallelerinin 1944 yılyından beri olduğu gibi bugünden sonra da Şişli ile beraber çalışmaya devam edeceklerine inanıyorum. Haksızlığa, adeletsizliğe izin vermeyeceklerine inanıyorum. Bu önergenin reddedileceğini gerçekten biliyorum. Bu noktada bütün yurttaşlarımızın göstermiş olduğu desteğe, çabaya Şişlili yurttaşlarım adına saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum."

Sanatçılardan tepki

Temel atma törenine katılan aralarında Tarık Akan, Rutkay Aziz, Metin Uca gibi bazı sanatçılar da Ayazağa, Huzur ve Maslak Mahalleleri’nin Şişli’den alınıp Sarıyer’e bağlanması tekliflerine tepki gösterdiler. Tiyatro ve sinema sanatçısı Rutkay Aziz, Şişli üzerinde bazı oyunlar oynandığını Şişli’nin ve İstanbul’un buna izin vermeyeceğini söyledi.