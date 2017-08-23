Topbaş’tan sağlığı ile ilgili esprili yaklaşım...

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, kalp krizi geçirdiği, rahatsız olduğu yönündeki iddialara gülerek yanıt verdi. \"Vücudumda hiçbir rahatsızlığım yok, gayet iyiyim ve sağlıklıyım\" diyen Topbaş, kendisini işaret ederek \'Söylentilerin cevabı burada\" dedi. Topbaş, “Baktılar ki \'başkana başka türlü bir şey olmuyor. Böyle bir takım söylentilerle ne yapsak, diyorlar\' değil mi?\" diye konuştu.

SÖYLENTİLERE GÜLEREK CEVAP VERDİ

Basın mensuplarıyla birlikte İBB\'ye bağlı Ağaç AŞ’ye ait Alibeyköy’deki Bahçe Market’inde incelemelerde bulunan Başkan Kadir Topbaş, bir gazetecinin kalp krizi geçirdiği yönünde iddialar bulunduğunu belirtmesi ve sağlık durumunu sorması üzerine “Söylentilerin cevabı burada, hamdolsun. Hiçbir ilaç, gözlük dahi kullanmıyorum. Doğal beslenmeye çalışıyorum. Elhamdülillah bir rahatsızlığım yok. Yapılan testlerde oldukça iyi bir bünyeye sahip olduğum söyleniyor” dedi.

PROF.DR. SARAÇOĞLU’NU TAKİP EDİYOR

2004’te İBB Başkanlığı görevine ilk geldiğinde de kanser olduğu ve 6 aylık ömrü kaldığı şeklinde dedikodular çıktığını hatırlatan Topbaş, “Oğlum annesine ‘bir şey mi var, bana söylemiyor’ diye sordu. Oğluma dedim ki, ‘Oğlum 6 ay beklersin ve yaşarsak onlar yalancı. Ama eğer 6 aya gidersek doğru söylüyorlar. Şimdi de demek ki yine öyle söylüyorlar” dedi. Beslenmesine çok dikkat ettiğini söyleyen Topbaş, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun önerilerini takip ettiğini söyledi. Topbaş, şöyle konuştu:

“Elhamdülillah hiçbir problemim yok. Vücudumda hiçbir rahatsızlığım yok, gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Niye? Çünkü çok hassasiyet gösteriyorum. Bizim evimize asla margarin girmez. Her yerden çikolata yenmez. Çok olmamak üzere tam buğday ekşi mayalı ekmek yeriz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buğday ve arpa karışımı ekmek yerdi. Ben de bir dilim yiyorum. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) peyniri cevizle birlikte yermiş. Buna dikkat ediyorum. Her sabah 7 tane zeytinim ve 1 incirim var. Zerdeçalım ve bir tatlı kaşağı çörek otum var. Tavsiye ediyorum. Mümkün mertebe bunlara hassasiyet gösteriyorum. İnternetten özellikle İbrahim Saraçoğlu hocamızın tavsiyelerini çok dinliyorum, takip ediyorum. Kendisi büyük bir bilim adamı ve tavsiyeleri çok doğru. Size de takip etmenizi tavsiye ederim.”

“BAKTILAR Kİ BAŞKANA BAŞKA TÜRLÜ BİRŞEY OLMUYOR…”

Açıklamasının ardından “Demek hastaneye kaldırılmışım öyle mi?” diyen Topbaş, soruyu yönelten muhabire dönerek, “Ne kadar ömür biçiyorlar bana?” diye sordu. Topbaş, “Baktılar ki başkana başka türlü bir şey olmuyor. Böyle bir takım söylentilerle ne yapsak, diyorlar değil mi? Bir de sağlığımı neye borçluyum biliyor musunuz? Üzerimde çok dua olduğuna inanıyorum. Müthiş dua aldığıma inanıyorum. O başka bir şey” şeklinde konuştu.

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