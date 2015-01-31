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Politika

Kadir Topbaş'tan milletvekilliği açıklaması

'İstanbullular bana 2019'a kadar yetki verdi'

31 Ocak 2015 14:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, istifa edip milletvekili adayı olacağı iddiasıyla ilgili söylentilere cevap verdi. Milliyet'te yer alan habere göre, Kadir Topbaş, "Ben İstanbullulardan bir yetki aldım. 2019’a kadar bana yetki verdiler. Bu yetkiyi yarıda bırakmam. 2019’a kadar İstanbul’daki başkanlık görevimi sürdürmek niyetindeyim. Siyasi hayatımı da bu belediye başkanlığıyla kapatmak istiyorum" dedi.

Daha önce Kadir Topbaş'ın görevinden istifa ederek 7 Haziran'da yapılacak genel seçimde milletvekili adayı olacağı söylenmişti.

 

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