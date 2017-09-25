Topbaş'tan İstanbullulara: Beni gönlünüzden çıkarmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş, "Vatandaşımızın bize olan sevgisinin derin olduğunu görmem mutlu etti. İnsanların gönlünde yer tutmak önemli. Beni gönüllerinden çıkartmasınlar" dedi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli ile vedalaştı. İBB’deki veda sırasında kısa bir açıklama yapan Topbaş, şunları söyledi:

"Yapılan işler ortada. Vatandaş hep takdir ettiği için 3 dönem başkanlığım var. Yeni arkadaşımız gelecek başarılar diliyorum. Deneyim ve bilgimi her daim kendileri ile paylaşırım isterlerse. Şehir, yarınlar bizim. 'Her gelecek yakındır' diye bir atasözü var. Gelecektir mutlaka. Bu dönem de bitecekti, süreli zaten. Zaman dilimi içinde görevlendiriliyoruz."

Topbaş, "Onurumla geldim onurumla ayrılıyorum. İstanbulluların gönlündeki yerimi istifam nedeniyle çok ciddi hissettim. Çok kolay değil. Vatandaşımızın bize olan sevgisinin derin olduğunu görmem ayrıca mutlu etti. İnsanların gönlünde yer tutmak önemli. Beni gönüllerinden çıkartmasınlar" dedi.

"Siyasi beklentim yok"

Kırgın olmadığını vurgulayan Topbaş, "Kırgın olamam. Hiç kimseye kırılmadım ve küsmedim öyle bir yapıya sahibim. Böyle lüzum gördüm istedim hayırlı olsun" diye konuştu.

Siyasette başka bir görev düşünmediğini belirten Topbaş, "Siyasetten değil başkanlıktan ayrıldım. Siyasi beklentim yok. Bir başka görev düşünmem. Böyle bir kente hizmet etmiş olmak büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

"İyi bir isim gelir inşallah"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen adaylara ilişkin Topbaş, "İsimler dolaşıyor iyi bir isim gelir inşallah. Kaliteli arkadaşlarımız var. Başarılı olacaklarına inanırım. Meclisimiz perşembe günü karar verecek. Hayırlı olsun. Tekrar ziyarete gelirim, bu bir veda ziyareti" diye konuştu.