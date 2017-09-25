Kulis: Erdoğan, Topbaş'ın üzerini Varank'ın cenazesinde çizdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ın cenazesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'tan istifasını istediği iddia edildi.

İddiaya göre Erdoğan, törene geç kalan Topbaş'a, “Ooo nihayet başkan da gelmiş, gözlerimiz sizi aradı” dedi; 'isminin üzerine o gün çizdi.'

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Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberi şöyle:

AKP’nin “Kadir Abi”si Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan ayrılmasının ardından “istifa gerekçesi” çok konuşuldu. Cumhuriyet’in güvenilir bir kaynaktan edindiği kulis bilgisine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Topbaş’ın üstünü “17 Temmuz 2016”da çizdi. Yani 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişiminden iki gün sonra.

Tarih: 17 Temmuz 2016...

Yer: Fatih Camii...

Darbe girişimi sırasında İstanbul’da Vatan Caddesi’nde vurularak hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank son yolculuğuna uğurlanıyor. Erdoğan da cenazeye geliyor...

Erdoğan iğneledi

Darbe girişimi sırasında ABD’de bulunduğu için sert eleştiriler alan ve ancak iki gün sonra yurda dönebilen İBB Başkanı Topbaş da cenazeye son anda yetişiyor. Ve Erdoğan, 6-7 AKP’li ismin de duyabileceği şekilde Topbaş’a şu sözlerle sitem ediyor:

“Ooo nihayet başkan da gelmiş, gözlerimiz sizi aradı”

Erdoğan’dan böyle bir cümleyi beklemeyen Topbaş, cenazede ön saflarda yer almıyor...

AKP’liler Erdoğan’ın bu siteminin, 15 Temmuz’un ardından Topbaş’a olan kırgınlığının bir yansıması olarak gördü. Ve yine bu diyaloğa şahit olan AKP’liye göre bu kırgınlık hiç geçmedi...

Topbaş ne demişti?

15 Temmuz’un ardından damadı tutuklanan Kadir Topbaş, TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun, “15 Temmuz’da ABD’den Türkiye’ye neden dönmediği” sorusuna, “Dönüşüm 20 Temmuz tarihiydi, İstanbul Valiliği’ne resmi yazı ile bildirdim” yanıtını vermekle yetinmişti.