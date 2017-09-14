Topbaş’tan İBB Meclisi’ne uyarı: Yarın bu meclis de sorgulanır

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Belediye Meclisi’nde CHP’nin muhalefetine karşın AK Parti grubunun oylarıyla kabul edilen 5 imar dosyasını meclise iade etmesi ile ilgili açıklamada bulundu. Dosyaların iadesi ile ilgili ‘evet doğrudur’ yanıtını veren Topbaş, “Dosyalarda bazı eksiklikler ve hatalar var. Bir teknik adam ve mimar olarak gözden geçirdiğimde bazı şeyler gözden kaçırılmış olabilir, düzeltilmesi gerekir. Yarın aldığı bu karardan dolayı bu meclis de sorgulanır. Bunu gözlemledim, imzayı ona göre attım ve geri iade ettim, tekrar görüşülecek” dedi.

1,5 MİLYON KİŞİNİN EVSEL ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eyüp Kemerburgaz Evsel Atık Yakma Ve Enerji Üretim Tesisi İnşaatı Sözleşme imza törenine katıldı. Saraçhane’deki belediye binasındaki törene Japon Hitachi Zosen İnova Şirketi CEO’su Franz Josef Mengende, Makyol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve İBB Genel Sekreter Yardımcıları Çağatay Kalkancı-Mevlüt Bulut-Nihat Macit de katıldı. Törende konuşan Topbaş, İstanbul’da günde 17 bin 500 ton toplandığını belirterek, “2020’de hizmete almayı planladığımız bu tesis, günlük 3 bin ton kapasiteli ve çevreye hiçbir şekilde kirlilik vermeyecek, yaktığı çöpten 1,5 milyon kişilik nüfusun evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Avrupa yakasının günlük çöpünün yüzde 25’ini burada bertaraf etmiş olacağız. Sera gazlarını ortadan kaldıracak tesisin çatısında güneş panelleri bulunuyor. Bir taraftan çöpü bertaraf ederken elektrik enerjisi üreten ve yılda 1 milyon ton karbondioksit salınımını ortadan kaldıracak olan müthiş bir çevre projesi. 2 milyar 638 milyon lira maliyetli bu tesis kenti kurtaracak dev bir proje, basit bir iş değil” dedi.

“VETO’ DEĞİL, ‘TEKRAR GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE’ İADE ETMEK”

İBB Başkanı Topbaş, törende gazetecilerin, İBB Meclisi’nde AK Parti’nin çoğunluk oylarıyla kabul edilen ve CHP’nin muhalefet ettiği 5 imar dosyasının ‘Ak Parti’ye veto’ olarak yorumlandığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Topbaş, “Teknik adam olmam sebebiyle bir başka hassasiyet göstermekteyim. ‘Veto’ olarak değerlendirmek doğru değil. ‘Tekrar görüşülmek üzere iade etmek’ daha doğru. Evet, doğrudur. 5 dosyanın tekrar gözden geçirilmesi için Meclise iade ettim” dedi. Dha önce de Yedikule Bostanları ve bazı imar dosyalarını iade ettiğini hatırlatan Topbaş, “Dosyalarda bazı eksiklikler ve hatalar var. Bir teknik adam ve mimar olarak gözden geçirdiğimde bazı şeyler gözden kaçırılmış olabilir, düzeltilmesi gerekir. Yarın aldığı bu karardan dolayı bu meclis de sorgulanır. Bunu gözlemledim, imzayı ona göre attım ve geri iade ettim, tekrar görüşülecek” dedi.

“SİYASİ PARTİMİZLE ARAMIZDA HİÇBİR POLEMİK YOK”

CHP’nin demagoji yaptığını, ‘dumanlı bir ortam çıkartmaya’ çalıştığı söyleyen Topbaş, “Yanlışları hatırlattıklarında değerlendiririz. Ama ‘her şey kötü’, ‘her şey yanlış’, ‘25 yıldan beri İstanbul\'da bulunuyorlar, ne yaptılar ki’ denildiği taktirde cevap dahi verilmez. Dikkate alınmaz. Zaten yurttaşlarımız dikkate almadıkları için şu anda muhalefetin ana bölümünde seyredip duruyorlar” diyerek CHP’yi eleştirdi. Topbaş sözlerine şöyle devam etti: “Siyasi partimizle aramızda hiçbir polemik yok, olamaz. Bu partinin kurucuları arasında sayılırım. İlk Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde bu adımlar atıldı. O dönemden beri bunun içindeyim. Yıllardan beri siyasi hayatım var. Hep bu ülkenin geleceği için çalıştık, hak ettiği yere taşınması konusunda kendimizi ortaya koyduk. Kendi iş hayatımızda göstermediğimiz gayreti sorumluluk alanlarımızda göstermeye çalıştık”.

EVSEL ATIK YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Eyüp Kemerburgaz Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, 3 bin ton/gün kapasite ile hizmet verecek. Tesiste, saatte 77 MWh güçte elektrik enerjisi üretilecek. Böylece Türkiye’nin enerji açığının giderilmesine katkı sağlanacak. Tesis, yaklaşık 1 milyon 500 bin kişilik nüfusun evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Tesiste, İstanbul’da oluşan atıkların yüzde 15’i yakma yöntemi ile bertaraf edilecek. Aynı zamanda yılda 1 milyon ton karbondioksit salınımı engellenecek. Sera gazı emisyonu ve sera etkisi oluşturan fosil kaynaklı yakıtların kullanımı azaltılacak. Avrupa Yakası’nda düzenli depolama sahalarına giden atık miktarı yüzde 25 oranında azalacak.Türkiye’nin ilk evsel atık yakma tesisi ile yerli üretim desteklenecek. Tesis ile yaklaşık 100 ha’lık depolama alanı tasarrufu sağlanacak. Son teknolojinin kullanılacağı tesiste, emisyon değerleri AB limitlerinin altında olacak.

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