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Politika

Topbaş'tan gelinine 1 milyar dolarlık kıyak

Mehmet Bekaroğlu: Kadir Topbaş tüm tanıtımlarını gelini Burcu Topbaş'ın sahibi olduğu şirkete yaptırıyor. Rakam 1 milyar dolar.

24 Şubat 2009 02:00

Saadet Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Bekaroğlu, İnternethaber'e İstanbul'un kaynaklarının talan edildiğini söyleyerek, ciddi bir iddiada bulundu: "Kadir Topbaş tüm tanıtımlarını gelini Burcu Topbaş'ın sahibi olduğu şirkete yaptırıyor." O şirkete giden rakamsa dudak uçuklatıcı: 1 milyar dolar!...

Bekaroğlu şunları söyledi:

"Burcu Topbaş şirketin resmi sahibi olmayabilir. Ama herkes o şirketin onun olduğunu biliyor. Tüm tanıtımlar ona yaptırılıyor. Hesapladım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı harcamaların yüzde 30’u tanıtıma gidiyor. Tanıtımlara harcanan para 1 milyar dolar… Belediye hizmetlerinden kar alınmamasının maliyeti, yani suyu, doğalgazı, ulaşımı ucuzlatmanın maliyeti 1,5 milyar dolar."

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