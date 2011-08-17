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Yaşam

Topbaş'tan gazetecilere iftar İSTANBUL (A.A)

17 Ağustos 2011 01:52

-Topbaş'tan gazetecilere iftar İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, basın mensuplarına iftar verdi. Ortaköy'deki Feriye Lokantası'nda verilen iftar yemeğinde Topbaş, gazetecilerle sohbet etti. Topbaş, İstanbul'un bu güzel sahilinde gazetecilerle geleneksel hale getirdikleri bir sofrayı paylaştıklarını belirterek, genellikle organizasyonları takip eden gazetecilerin haber yetiştirme telaşında olduklarını söyledi. Topbaş, ''Bir gün biz bize oturup, birbirimize bir günümüzü ayıralım istedik. İftar sofrasındaki zaman dilimi kadar vakit ayırdık. İftara katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi. İftar yemeğine, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdür Vekili Zeki Gümüş ile çok sayıda gazeteci katıldı. 

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