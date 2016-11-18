Topbaş’tan 'FETÖ'den tutuklanan damadına yönelik eleştirilere yanıt

15 Temmuz darbe girişimi sonrası darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden darbecilerin gömülmesi için ‘Hainler Mezarlığı’ kuran ve daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in itirazıyla tabelayı kaldıran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, ‘FETÖ’den tutuklanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı’yla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Topbaş "Benim ailemle ilgili yargı süreci devam ediyor. Yargıya intikal etmiş konularda hassasiyet gösterip, bağımsız yargıya saygı göstermek lazım. ’Burada konuşarak yargıyı etkilemek mi istiyorsunuz’ diye sorarlar insana. Yargı mı etkilensin?” diye sordu.

Hürriyet’in haberine göre, İBB bütçe görüşmelerinde meclis üyelerine seslenen İBB Başkanı Kadir Topbaş, İBB’nin 2017 bütçesini sundu. CHP ve AKP grubu temsilcileri de bütçeye katkıda bulunmak ve eleştirilerini sunmak üzere söz aldı. Bütçeye yönelik eleştirilerini sıralayan CHP’li Meclis Üyesi Tarık Balyalı’nın Kadir Topbaş’ın FETÖ soruşturması nedeniyle tutuklanan damadı Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Kavurmacı hakkındaki sözleri tartışma yarattı.

“Bir belediye başkanı düşünün…”

CHP Grubu adına söz alan Tarık Balyalı, "Bir belediye başkanı düşünün, elindeki imkanları kullanarak damadının yapmış olduğu inşaatlara fazladan imar hakkı vererek haksız bir rant yaratacak ve daha sonra kendisi de şirketleri aracılığıyla bu ranttan payını alacak. Ne düşünürsünüz? Belediye Başkanımız Kadir Topbaş’ın FETÖ terör örgütüne üye olmaktan tutuklanan damadına sağladığı inşaat rantı ve oradan şirketi aracılığıyla aldığı 5 tane gayrimenkul bu mecliste konuşuldu, soru önergesi verildi, basında yer aldı ancak Sayın Başkan bu iddialara yalan bile demedi, tek kelime etmedi. Biz en azından bugün kendisinden iddialara yanıt vermesini, yalansa yalanlamasını istiyoruz" dedi.

“Yargıyı mı etkilemek istiyorsunuz?”

Kendisine yönelik ithamlarla bir yere varılamayacağını savnan Topbaş "Kadir Topbaş’ın bu şehre maliyeti sıfırdır. Bunu herkes biliyor. Hiçbir şey yapışmaz bize, üzerimizde iz bırakmaz. Hamdolsun. Biz kendimizi biliyoruz, İstanbullular da bizi biliyor" dedi. Yargı sürecinin devam ettiğini vurgulayan Topbaş, "Benim ailemle ilgili yargı süreci devam ediyor. Yargıya intikal etmiş konularda hassasiyet gösterip, bağımsız yargıya saygı göstermek lazım. ’Burada konuşarak yargıyı etkilemek mi istiyorsunuz’ diye sorarlar insana. Yargı mı etkilensin" dedi. Topbaş sözlerini "Gururla mutlulukla söyleyeceğim: Rabbim bana bu ülkeye, bu şehre hizmete fırsat verdi. Ve ben adeta bir ibaret gibi gördüğüm bu işi onurla yapmaktayım" diyerek sözlerini noktaladı.