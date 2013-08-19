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Topbaş: Esenler'deki meydanın adı 'Rabia' olacak

Kadir Topbaş, Esenler Döryol Meydanı'nın adını Rabia Meydanı olarak değiştirmek için Esenler Belediye Meclisi ve İBB Meclisine teklif götüreceğini söyledi

19 Ağustos 2013 19:23

Esenler'de düzenlenen toplu açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Mısır'da askeri darbeye karşı direnenlerin sembolü haline gelen Rabia işaretini yaptı. Topbaş, işareti yaparken bir de önemli bir gelişmenin haberini verdi.
 
Açılışın gerçekleştiği Esenler Dörtyol Meydanının adının Rabia meydanı olarak değiştirilmesi için Belediye Meclisine teklif verileceğini söyledi. Fikrin Esenler Belediye Başkanı Mehmet Teyfik Göksu'dan geldiğini hatırlatan Topbaş, "Hiç bir kuvvet halkın iradesine karşı çıkamaz" dedi.
 

'Rabia dört demek, burası da zaten Dörtyol Meydanı'

 
Meydanın adının Rabia meydanı olarak değiştirilmesinin Esenler halkının talebi olduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Teyfik Göksu, "Burası Dörtyol meydanıdır. Dört de Arapça'daki Rabia'nın Türkçesidir. Kendi Belediye Meclisimize ve İBB Meclisine buranın adının isminin değiştirilmesi için teklifte bulanacağız" diye konuştu.
Esenler'de düzelenen toplu açılış töreninde İBB ve Esenler Belediyesi işbiriliğiyle 1 Milyar Türk lirası harcanarak hayata geçirilen projelerin toplu açılışı gerçekleştirildi.

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