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Politika

TOPBAŞ'TAN AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİNE KAHVALTI İSTANBUL (A.A)

02 Temmuz 2011 14:30

-TOPBAŞ'TAN AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİNE KAHVALTI İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Büyükşehir belediyesinin Sütlüce'deki Proje Tanıtım ve İletişim Çadırı'nda basına kapalı düzenlenen kahvaltının başında görüntü ve fotoğraf alınmasına izin verildi. Kahvaltıya, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in de aralarında bulunduğu bazı AK Parti İstanbul milletvekilleri, partinin İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ve bazı ilçe başkanları katıldı.

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