Topbaş'tan 9 milyonluk usulsüzlük

Sayıştay, iki yıl önce Kadir Topbaş başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden, İBB Spor Kulübü’ne yasaya aykırı biçimde 9 milyon TL aktarıldığını saptadı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi profesyonel Spor Kulübü'ne mevzuata aykırı biçimde bütçesinden 9 milyon 54 bin TL aktardığı ortaya çıktı. Sayıştay sorgusunda, Büyükşehir Belediyesi Yasası ve Belediye Yasası'na göre belediyelerin ancak amatör spor kulüplerine destek verebileceklerinin düzenlendiğine işaret edilerek, harcamanın faturalandırılması istendi.



Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2007 yılına yönelik inceleme ve denetiminde birinci ligdeki Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği'ne mevzuata aykırı biçimde 'aktarım' yapıldığını belirledi. Sayıştay sorgusunda, "Profesyonel bir kulüp olarak faaliyet gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulubü Derneği'ne belediye bütçesinden para yardımında bulunulduğu tespit edilmiştir" dendi. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Yasası'nın 7. maddesinde, "... gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek" hükmünün yer aldığı anımsatıldı.



Hem Büyükşehir hem de Belediye Yasası irdelenirken, yasalar çerçevesinde profesyonel kulüplere ödemelerin yapılmasının mümkün görülmediğine işaret edildi.



Giderlerin faturaları yok



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, incelenen yardımlara ilişkin Belediye Meclisi kararlarında "yapılan yardımın amatör branşlarda kullanılması kaydıyla" yapılmasının öngörüldüğü belirtildi. Buna karşın mevzuata aykırı 'fonlama' şöyle anlatıldı:



"Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ imzasıyla gönderilen kulüp yevmiye defterinin incelenmesinden amatör branşlara yapılan yardımların (güreş, voleybol, masa tenisi gibi) dışında kulüp genel giderleri, kulüp merkezi giderleri, Langa Tesis giderleri, Balat Tesis giderleri, Bayrampaşa Tesis giderleri, ödenen vergiler ve ödenen KDV gibi gider kalemlerinin de olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu giderlerin kanıtlayıcı belgeleri (fatura gibi) tarafımıza gönderilmemiştir. Bu nedenle toplam 9 milyon 53 bin 894.89 TL'lik yardımın amatör kulüplerde kullanıldığının belgelendirilmesi..."



Sayıştay, Büyükşehir Belediyesi Yasası ile Belediye Yasası'na aykırı olarak profesyonel bir kulüp olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne para yardımında bulunulmasının nedenlerinin açıklanmasını istedi. 2007 yılı içerisinde dört ayrı emir belgesiyle aktarımın yapıldığına işaret edilirken, belirlenen 9 milyon 54 bin TL'lik kamu zararının sorumluları olarak İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı ile Genel Sekreter Yardımcısı gösterildi.