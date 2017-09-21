Topbaş'ın veto ettiği 5 imar dosyası mecliste aynen kabul edildi

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Kadir Topbaş\'ın, tekrar görüşülmek üzere Meclise iade ederek veto ettiği 5 imar değişikliği dosyası İBB Meclisi\'nde kabul edildi. AK Partili ve CHP\'li Meclis Üyeleri arasında sert tartışmaların yaşandığı oturumda, Pendik Gökçebeyli Mahallesi\'ndeki orman alanı; Beşiktaş Ortaköy\'de bin 641 metrekare büyüklüğündeki arazi; Kartal Soğanlık mahallesindeki park alanı; Sarıyer Zekeriyaköy\'deki anaokulu alanı ve Bayrampaşa Orta Mahaldeki arazilerle ilgili imar planı değişiklikleri oy çokluğuyla kabul edildi.



TOPBAŞ\'IN VETOSUNA \'VETO\'

İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş\'ın veto ettiği 5 imar değişikliği dosyası İBB Meclisi\'nde yeniden görüşüldü. AK Parti grubu Topbaş\'ın veto ettiği dosyaları, Topbaş\'ın dosyaları \'gerekçe göstermeden\' veto etmesini öne sürerek meclisten geçirdi. CHP ve MHP\'li Meclis üyeleri olumsuz oy kullandı.

\'TOPBAŞ SİZE 17 ADIM MESAFEDE. VETO GEREKÇESİNİ GİDER SORARDINIZ\'

Mecliste söz alan CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, 20 yıllık belediye başkanı Topbaş\'ın deneyiminin AKP grubu tarafından hiçe sayıldığını savundu. Gülsever\'in AK Parti grubunun Topbaş ile ters düşmeyi alışkanlık haline getirdiğini söylemesi gerginliğe neden oldu. Topbaş\'ın iyi bir mimar olduğunu ve 20 yıllık belediye başkanlığı tecrübesi bulunduğunu, söz konusu dosyalarla ilgili bir sakınca görmüş ise bunun AK Parti grubu tarafından dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Gülsever, “AK Parti grubu, Topbaş\'ın gerekçe belirtmediğini savunuyor. Başkanın makamı size 17 adım mesafede. Gerekçesini gerçekten öğrenmek istiyor olsaydınız gider sorardınız\" dedi.

AK PARTİ: BURADAN CHP\'YE BİR EKMEK ÇIKMAZ

Sert tartışmaların yaşandığı ve iki grup üyelerinin birbirine bağırdığı oturumda Gülsever\'in ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan, Başkan Topbaş\'ın iade gerekçesini belirtmediği için konunun ilgili komisyonlarda görüşülerek geçirilip Meclis gündemine getirildiğini söyledi. Başalan şunları söyledi: Buradan CHP\'ye bir ekmek çıkmaz. Onlar kendi işlerine baksınlar.

OYÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından İBB Meclis Başkanı Göksel Gümüşdağ, Meclis\'te 175 AK Partili üyeden 159 kişinin hazır bulunduğunu ve salt çoğunluğun olduğunu ifade edilerek oylamaya geçti. 103, 104, 105, 106 ve 107 nolu dosyalar tek tek oylandı. Maddeler oy çokluğuyla kabul edilerek Meclis\'ten geçti.

VETOLU İMAR DOSYALARI

Topbaş\'ın veto ettiği dosyaların başında Pendik Gökçebeyli Mahallesi\'ndeki özel orman alanları ile ilgili. Çiftlik Kent Arsa ve Konut Yapı Kooperatifine ait yapılaşmış tarla ve özel orman vasıflı arazilerin bir kısmı, park, köy meydanı ve ibadet alanı olarak ayrılmıştı. Mağdur olanların yapmış olduğu itirazların bir kısmı, İBB Meclisi tarafından Temmuz ayında kabul edilmişti.

İkinci imar dosyası Beşiktaş Ortaköy\'deki bin 641 metrekare büyüklüğünde arazi ile ilgili. Söz konusu imar değişikliği ile arazinin inşaat hakkı yaklaşık 500 metrekare arttırılmıştı.

Üçüncü dosya Kartal Soğanlık mahallesinde 2 bin 400 metrekarelik park alanının ticaret ve konut alanına alınmasıyla ilgili. Söz konusu imar değişikliğine İBB\'nin Yeşil Alan ve Tesisler Müdürlüğü ile Ulaşım Planlama Müdürlüğü karşı çıkmasına karşın, İBB Meclisi AKP\'li meclis üyelerinin oylarıyla talebi kabul etmişti.

Dördüncü imar dosyası Sarıyer Zekeriyaköy\'deki anaokulu yapılmak üzere ayrılmış olan yaklaşık bin metrekarelik parselin konut alanına alınmasıyla ilgiliydi. İBB Meclisi\'nin anaokulu alanının konut alanına alınmasını da veto etti.

Beşinci imar dosyası ise Bayrampaşa Orta Mahaldeki 2 parselle ilgili. Toplam 5 bin 500 metrekarelik parsellerde yapılan fonksiyon değişikliği ile kamusal sağlık tesis alanı iptal edilmiş bunun yerine özel sağlık tesis alanı planlara işlenmişti.

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