Topbaş'ın veto ettiği 5 dosya İBB Meclisi'nde yeniden görüşüldü, aynen kabul edildi (1)

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın, tekrar görüşülmek üzere meclise iade ederek veto ettiği 5 imar değişikliği dosyası İBB Meclisi’nde kabul edildi. AK Partili ve CHP\'li Meclis üyeleri arasında sert tartışmaların yaşandığı oturumda, Pendik Gökçebeyli Mahallesi’ndeki orman alanı; Beşiktaş Ortaköy’de bin 641 metrekare büyüklüğündeki arazi; Kartal Soğanlık mahallesindeki park alanı; Sarıyer Zekeriyaköy’deki anaokulu alanı ve Bayrampaşa Orta Mahaldeki arazilerle ilgili imar planı değişiklikleri oy çokluğuyla kabul edildi.



