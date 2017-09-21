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Topbaş'ın veto ettiği 5 dosya İBB Meclisi'nde yeniden görüşüldü, aynen kabul edildi (1)

      Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın, tekrar görüşülmek üzere meclise iade ederek veto ettiği 5 imar değişikliği dosyası İBB Meclisi’nde kabul edildi

21 Eylül 2017 20:32

 

 

 

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın, tekrar görüşülmek üzere meclise iade ederek veto ettiği 5 imar değişikliği dosyası İBB Meclisi’nde kabul edildi. AK Partili ve CHP\'li Meclis üyeleri arasında sert tartışmaların yaşandığı oturumda,  Pendik Gökçebeyli Mahallesi’ndeki orman alanı; Beşiktaş Ortaköy’de bin 641 metrekare büyüklüğündeki arazi; Kartal Soğanlık mahallesindeki park alanı; Sarıyer Zekeriyaköy’deki anaokulu alanı ve Bayrampaşa Orta Mahaldeki arazilerle ilgili imar planı değişiklikleri oy çokluğuyla kabul edildi.

 


 

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