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Topbaş'ın projesi Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi iptal edildi!

Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan geldi

14 Kasım 2017 16:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifası istendindikten sonra görevinden ayrılan Kadir Topbaş'ın Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini açıkladı.

Uysal, İstanbul'da Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi iptal edildiğini duyurdu. Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan geldi. Uysal, "Bu sistemin yerine metro ve hafif raylı sistem hayata geçirilecek" dedi.

 

 

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