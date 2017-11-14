Topbaş'ın projesi Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi iptal edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifası istendindikten sonra görevinden ayrılan Kadir Topbaş'ın Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini açıkladı.

Uysal, İstanbul'da Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi iptal edildiğini duyurdu. Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'dan geldi. Uysal, "Bu sistemin yerine metro ve hafif raylı sistem hayata geçirilecek" dedi.