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Yaşam

Topbaş'ın gelini dikkat çekti

Kadir Topbaş'ın eşi tarafından düzenlenen 'Anneler Günü' etkinliğinde Topbaşlar'ın gelini ilgi odağı oldu.

07 Mayıs 2009 03:00

Kadir Topbaş'ın eşi tarafından düzenlenen 'Anneler Günü' etkinliğinde Topbaşlar'ın gelini ilgi odağı oldu.

Milliyet’in haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ile Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) tarafından ''Anneler Günü'' nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Programın en dikkat çeken konuğu ise Topbaşların'ın oğlu Hüseyin Ersan Topbaş'ın eşi Tuğba Topbaş'tı. Tuğba topbaş, mor elbisesi, hafif makyajlı, dudaklarında pembe ruj ve utangaç tavırlarıyla dikkat çekti.

Kadın Koordinasyon Merkezi Fahri Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen programın açılışında ''Anneler Günü'' ile ilgili bir şiir okudu. Topbaş, daha sonra tüm annelerin ''Anneler Günü''nü kutlayarak, programın düzenlenmesini organize eden Emine Çınar Akalın'a çiçek sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da yarınların annelerin elinde şekillendiğini, annelerin elinde yetişen çocukların yarının yöneticileri olarak İstanbul'da ve Türkiye'de görev başında olacaklarını ifade etti.

En büyük fedakârlıkları annelerin yaptığını ve her türlü şarta rağmen yavrularını yetiştirmeye gayret ettiğini dile getiren Topbaş, ''Bizim değerlerimizde, inanç dünyamızda annelerin yeri bambaşka. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, imkanlarımız dahilinde annelerin yetişmesi konusunda sağlıktan, spora hizmetler vermeye çalışıyoruz''

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