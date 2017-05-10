Topbaş'ın damadı Kavurmacı nasıl tahliye edildi, itiraz yolu nasıl kapandı?

Posta yazarı Nedim Şener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmesiyle sonuçlanan 20 günlük adli süreci anlattı. Şener'in aktardığına göre, avukatları Kavurmacı'nın sağlık raporunu Acıbadem Hastanesi'nden 18 Nisan'da aldı; 13 gün bekleyip resmi tatil olan 1 Mayıs’ta tahliye talebinde bulundu. Hâkim Cevdet Özcan, UYAP kayıtlarına göre, 3 Mayıs'ta dosyanın nöbetçi hâkimliğe ulaşmasından 20 dakika sonra Kavurmacı için tahliye kararı verdi. Aynı gün iddianame ve dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi sebebiyle tahliye kararına yapılan itiraz değerlendirilemedi.

Şener, "Böylece tahliye kararına itiraz yolu da kapanmış oldu. Yani 'Atı alan Üsküdar’ı geçti.' Arkasında 15 Temmuz şehitleri ailelerinin ve yaralılarının kalplerini kırarak" yorumunda bulundu.

Nedim Şener'in Posta gazetesinin bugünkü (10 Mayıs 2017) nüshasında yayımlanan "Kavurmacı’ya 20 dakikada tahliye" başlıklı yazısı şöyle:

FETÖ’nün iş dünyasındaki çatı örgütü TUSKON’un yöneticisi olan Aydınlı şirketlerinin ortaklarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın cezaevinden tahliyesi günlerdir tartışılıyor.



Tahliye için gerekli raporun Adli Tıp yerine özel bir hastaneden alınması kadar Adliye’deki süreç de yeni tartışmalara yol açacak cinsten.



Anlatayım;



13 Nisan 2017: İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Devrim, Kavurmacı’nın da sanık olduğu TUSKON iddianamesini tamamlayıp onay için Başsavcılığa gönderdi.



18 Nisan 2017: Kavurmacı’nın avukatları Abdullah Pehlivan ve Fatih Kılıç Acıbadem Hastanesi’ne başvurdu. Acıbadem Hastanesi fiziki muayene yerine avukatların sunduğu Kavurmacı’ya ait 2005’te “epilepsi”, 2009’da, “uyku apnesi”, 2010’da, “Hipoglisemi” raporlarını kabul ederek “yalnız kalması, oruç tutması ve uzun saatler aç kalması, araç ve elektronik cihaz kullanmasının sakıncalı olduğu ve ciddi sağlık sorunları nedeniyle tutukluluk halinin ileride telafisi imkansız zararlara yol açacağına” dair rapor hazırladı.



Avukatlar neyi bekledi?



1 Mayıs 2017: Avukatlar “Kavurmacı’nın tahliyesi için hemen girişimde bulunacaklarına 13 gün bekleyip resmi tatil olan 1 Mayıs’ta Adliye’ye başvurdu. Tahliye talebi Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne ulaşınca dosya, savcı Ercan Devrim’den talep edildi. Devrim, 5. Sulh Ceza Nöbetçi Hakimi Cevdet Özcan’a, iddianamenin Başsavcılık onayında olduğunu ve tahliye talebinin, yargılamanın yapılacağı mahkeme tarafından değerlendirmesinin uygun olacağını bildirdi.



3 Mayıs 2017: 5. Sulh Ceza Nöbetçi Hakimi Özcan ısrarla dosyayı talep etti. UYAP kayıtlarına göre dosyanın Nöbetçi Hakimliği’ne ulaşmasından 20 dakika sonra Kavurmacı için tahliye kararı verildi.



Atı alan Üsküdar’ı…



Kavurmacı’yı serbest bırakan 5. Sulh Ceza Hakimliği, kararında tahliyeye 6. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edilebileceği yazıldı. Ancak kararın verildiği 3 Mayıs günü Başsavcılık, 20 gündür bekleyen Kavurmacı’nın da sanık olduğu TUSKON iddianamesini onayladı. İddianame ve dosya yargılamanın yapılacağı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.



Savcı Ercan Devrim, UYAP sistemi üzerinden yapamadığı itirazı bu kez yazılı olarak bir üst mahkemeye yaptı. Ama dosya yargılamanın yapılacağı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği için tahliye kararına itiraz değerlendirilemedi. Böylece tahliye kararına itiraz yolu da kapanmış oldu. Yani “Atı alan Üsküdar’ı geçti”. Arkasında 15 Temmuz şehitleri ailelerinin ve yaralılarının kalplerini kırarak.