Topbaş'ın damadı Kavurmacı için dilekçe: Tutuklansın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, “Fethulahçı Terör Örgütü İle Sivil Mücadele Platformu” adına iddianamenin gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe veren Avukat Burak Bekiroğlu tensiple birlikte Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

"Tutuklamaya yönelik yakalama kararı..."

Bekiroğlu mahkemeye verdiği dilekçede, “Tahliye kumpası niteliğindeki kamu vicdanını derinden yaralayan ve milletimizce kabul edilmesi mümkün olmayan şaibeli tahliye kararından dolayı, bu aşamada bu büyük yanlıştan dönülmesi dileği ile sayın makamınızdan şüpheli Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tensiple birlikte tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesini talep ederiz” ifadelerini kullandı.

Hakan Şükür ile çekilen fotoğraf

Kavurmacı’nın kardeşi Said Kavurmacı’nın 'FETÖ' soruşturmasında firari olduğu ve Amerika’da yaşadığını dilekçesinde belirten Bekiroğlu, “Şüphelinin şaibeli tahliyesinin amacının yasadışı yollarla onu Amerika’ya kardeşinin yaşadığı yere kaçırmak olduğu yönünde kuvvetli şüphe mevcuttur” dedi. Ayrıca dilekçede Said Kavurmacı ile hakkında yakalama kararı olan Hakan Şükür ile birlikte çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

Özel hastane raporu

İlkokulda devamsızlık yapan öğrencilerin özel hastaneden aldıkları raporun bile geçerli sayılmadığını belirten avukat Burak Bekiroğlu, “Şüphelinin tahliye kararında özel bir hastane raporuna dayanarak gerekçe yapılmasının izahı mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Adil Öksüz’ün de serbest bırakıldıktan sonra kaçtığını belirten Bekiroğlu, Kavumacı’nın tensip kararı ile tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasını isteyerek, “15 Temmuz şehitlerimizin hatırasına izafeten, şahsım adına asaleten, müvekkil dernek adına vekaleten yüce milletimiz adına arz ve talep ederim” dedi.